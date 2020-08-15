«За устойчивость и уверенность придётся доплачивать». Как 247 указ повлияет на рынок жилья?

Новости Беларуси. В январе следующего года вступит в силу указ №247, в котором прописано ограничение прибыли застройщиков в 5%. О том, как это отразится на покупателях, в эфире программы «Большой город» на СТВ рассказал член Ассоциации застройщиков объектов жилищного строительства Беларуси Вадим Тачкин.

Вадим Тачкин, член Ассоциации застройщиков объектов жилищного строительства Беларуси: Основной посыл этого указа – это снизить стоимость строительства жилья. Насколько это будет на практике реализовано – покажет время. На сегодня, наверное, пока рано говорить, что цены начнут одномоментно снижаться, всё-таки он отложен по времени и по вступлению в силу, и та разрешительная документация, которая получена, позволяет застройщикам ещё как минимум пару лет работать в текущем правовом поле и продавать без этого ограничения. Но в любом случае, рано или поздно мы придём к тому, к чему пришёл весь мир – строительство жилья на продажу. Всё-таки долевое участие гражданина в строительстве многоквартирного жилого дома – это какой-то этап развития нашего рынка недвижимости, который мы тоже должны пройти и двигаться как раз к тому, что это будет инвестиционный проект, это будет какой-то объект, связанный с тем, что в него вкладываются инвестиции, и потом они окупаются спустя какое-то время через распродажу готового жилья.

Для потребителей в этом есть как плюсы, так и минусы. Среди преимуществ, которые даёт указ – определённость и фиксированность, как в цене, так и в сроках возведения.

Вадим Тачкин:

То есть, когда объект строится на продажу, то, в принципе, дольщик, как определение, исчезает. Возникает на рынке покупатель – он приходит, видит товар, покупает его, ну и не будет вот этих скидок за риск, которые сегодня застройщики дают тем, кто приходит на стадии «котлован». За устойчивость и уверенность придётся доплачивать.