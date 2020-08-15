АрМИ – 2020. Белорусские военные прибыли в Алабино

Новости Беларуси. Эшелон белорусских военных прибыл в подмосковное Алабино для участия в «Армейских международных играх», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Эшелон белорусских военных прибыл в подмосковное Алабино для участия в «Армейских международных играх», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Танковый биатлон – одно из самых зрелищных состязаний. В соревнованиях примут участие четыре экипажа. Третий год подряд белорусская сборная будет выступать на модернизированных танках Т-72 Б3.
В 2018 году белорусские танкисты завоевали бронзу, в 2019 году – серебро. Свое участие в танковом биатлоне подтвердили военные 16 государств, в том числе Казахстана, Китая и России. Конкурс пройдет уже в 9-й раз.