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АрМИ – 2020. Белорусские военные прибыли в Алабино

15 августа 2020 13:12
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Новости Беларуси. Эшелон белорусских военных прибыл в подмосковное Алабино для участия в «Армейских международных играх», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

АрМИ – 2020. Белорусские военные прибыли в Алабино-1

АрМИ – 2020. Белорусские военные прибыли в Алабино-3

Танковый биатлон  одно из самых зрелищных состязаний. В соревнованиях примут участие четыре экипажа. Третий год подряд белорусская сборная будет выступать на модернизированных танках Т-72 Б3.

АрМИ – 2020. Белорусские военные прибыли в Алабино-6

В 2018 году белорусские танкисты завоевали бронзу, в 2019 году серебро. Свое участие в танковом биатлоне подтвердили военные 16 государств, в том числе Казахстана, Китая и России. Конкурс пройдет уже в 9-й раз.  

# Армия Беларуси # общество # Фотофакт

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