АрМИ – 2020. Белорусские военные прибыли в Алабино

Новости Беларуси. Эшелон белорусских военных прибыл в подмосковное Алабино для участия в «Армейских международных играх», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Танковый биатлон – одно из самых зрелищных состязаний. В соревнованиях примут участие четыре экипажа. Третий год подряд белорусская сборная будет выступать на модернизированных танках Т-72 Б3.