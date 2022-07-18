С почётом поднимаем этот символ. За что Острошицкий Городок награждён вымпелом «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны»?

Острошицкий Городок награжден вымпелом «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны». Этот символ навсегда увековечил подвиг советских солдат, партизан, наших односельчан, которые отдали свою жизнь за нашу свободу, за чистое небо над нашими головами. Мы иногда спорим об идеологии белорусского народа. Эта идеология здесь, в этих символах, в нашей истории, в истории нашей страны, наших отцов и дедов. Мы с почетом поднимаем этот символ над своими головами и гордимся своей историей. Готовы идти в будущее, честно трудясь на благо нашего народа и Родины.

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