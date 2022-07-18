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  • С почётом поднимаем этот символ. За что Острошицкий Городок награждён вымпелом «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны»?

С почётом поднимаем этот символ. За что Острошицкий Городок награждён вымпелом «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны»?

18 июля 2022 08:45
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Новости Беларуси. Телеканал СТВ совместно с администрациями городов, обладающих вымпелами, запустили проект «От прошлого к будущему». Заслуженные жители этих населенных пунктов рассказывают о героических событиях, которые и спустя десятилетия служат поводом для награды.

С почётом поднимаем этот символ. За что Острошицкий Городок награждён вымпелом «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны»?-1

Острошицкий Городок награжден вымпелом «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны». Этот символ навсегда увековечил подвиг советских солдат, партизан, наших односельчан, которые отдали свою жизнь за нашу свободу, за чистое небо над нашими головами. Мы иногда спорим об идеологии белорусского народа. Эта идеология здесь, в этих символах, в нашей истории, в истории нашей страны, наших отцов и дедов. Мы с почетом поднимаем этот символ над своими головами и гордимся своей историей. Готовы идти в будущее, честно трудясь на благо нашего народа и Родины. 

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# Великая Отечественная война # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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