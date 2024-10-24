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С нашим Президентом шутки плохи – белорус о Лукашенко

24 октября 2024 16:33
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Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

С нашим Президентом шутки плохи – белорус о Лукашенко-2

Вячеслав Мусел, пчеловод Наровлянского участка Полесского радиационно-экологического заповедника:
Эти санкции – даже еще и лучше. Мы стали больше производить своей продукцией, еще лучше стали работать. И что нам эти санкции? Они нас ничем не напугали. Хуже стали жить? Нет. У нас прилавки ломятся от всего. Так что, я думаю, Президент нам не даст бедными жить здесь. Так что я разделяю то, что, как Президент сказал, этим нас не напугаешь. И говорят, что Президент шутить не будет. С нашим Президентом шутки плохи. Так что, если они тут пойдут, то все может быть. Отвечу, как он сказал, жестко. 

# Интервью # Государственная политика # Вячеслав Мусел # Александр Лукашенко

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