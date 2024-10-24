С нашим Президентом шутки плохи – белорус о Лукашенко

Вячеслав Мусел, пчеловод Наровлянского участка Полесского радиационно-экологического заповедника:

Эти санкции – даже еще и лучше. Мы стали больше производить своей продукцией, еще лучше стали работать. И что нам эти санкции? Они нас ничем не напугали. Хуже стали жить? Нет. У нас прилавки ломятся от всего. Так что, я думаю, Президент нам не даст бедными жить здесь. Так что я разделяю то, что, как Президент сказал, этим нас не напугаешь. И говорят, что Президент шутить не будет. С нашим Президентом шутки плохи. Так что, если они тут пойдут, то все может быть. Отвечу, как он сказал, жестко.