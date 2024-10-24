Ощутимо внимание Президента Беларуси именно пострадавшим районам – житель чернобыльской зоны

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Вячеслав Мусел, пчеловод Наровлянского участка Полесского радиационно-экологического заповедника:

Ощутимо присутствие Президента, его внимание именно пострадавшим районам. Не хочется куда-то уехать. Здесь родился, вырос. Особенно в город вообще не хочется уезжать, потому что лес, поле, речка. Мы как-то не ощущаем этой радиации. Живем, как все люди живут, как и в Минске живут, как и в Гродно, так и мы здесь. Работаем, трудимся.

Я не слышал, чтобы в Украине такая поддержка была. Я даже не могу сказать, потому что знакомых там нет. Я сомневаюсь. Никто про это не говорил. Я думаю, что у них не было такого внимания уделено, как у нас в Беларуси. Больше уделяется внимания для людей, особенно из Чернобыльской зоны.