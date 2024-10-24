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В интернете фейков понаписывают, мы больше Лукашенко верим – житель Полесья

24 октября 2024 16:25
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Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

В интернете фейков понаписывают, мы больше Лукашенко верим – житель Полесья-2

Вячеслав Мусел, пчеловод Наровлянского участка Полесского радиационно-экологического заповедника:
Отсюда километров 40 до границы. Читаем в интернете, но сегодня в том интернете, там фейков этих понаписывают. Одно, что смотрели новости, когда Президент выступал, говорил. Мы больше ему верим, чем в мобильном телефоне фейкам. Они там много чего приукрашивают. Да, инциденты эти напрягают немного. Мы к ним ездили, они к нам ездили, общались. Ездили же мы отдыхать на море туда. Украина – там вроде неплохие люди, но просто Запад вмешался, и все такое пошло. 

# Интервью # Международная политика # Вячеслав Мусел # Александр Лукашенко

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