В интернете фейков понаписывают, мы больше Лукашенко верим – житель Полесья

Вячеслав Мусел, пчеловод Наровлянского участка Полесского радиационно-экологического заповедника:

Отсюда километров 40 до границы. Читаем в интернете, но сегодня в том интернете, там фейков этих понаписывают. Одно, что смотрели новости, когда Президент выступал, говорил. Мы больше ему верим, чем в мобильном телефоне фейкам. Они там много чего приукрашивают. Да, инциденты эти напрягают немного. Мы к ним ездили, они к нам ездили, общались. Ездили же мы отдыхать на море туда. Украина – там вроде неплохие люди, но просто Запад вмешался, и все такое пошло.