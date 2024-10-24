Президент в жизни моложе выглядит, чем по телевизору – сотрудник Полесского заповедника

Вячеслав Мусел, пчеловод Наровлянского участка Полесского радиационно-экологического заповедника:

Конечно, приятно, когда он выходит в люди и близко сможет с людьми поговорить, что люди могут свое какое-то мнение высказать, может, недовольство, может, кто-то обидел. Почему мы не должны Президенту сказать? Он всегда поможет, он поставит всех на место, как по телевизору посмотреть. Можно сказать, что он народный Президент.

Так близко его – это первый раз мы так встречались с Президентом. Он по-другому выглядит. Моложе, что ли, активный, более веселый. «По телевизору смотришь – там немножко жестче к этим колхозам, ко всему. Он требует, чтобы везде был порядок» – и к людям, и на полях был порядок, и чтобы людей не обижали и зарплатами, и всем. Он жестче требует со своих помощников. Здесь беседа с нами, с работниками, – был мягкий разговор, приятный. Мне Президент показался конкретным человеком. Что он потребовал, должно так и быть.