С начала 2021 года в Минске было трудоустроено 11 тысяч человек. А какой уровень безработицы?

Новости Беларуси. Результат работы белорусской экономики за восемь месяцев 2021 года, несмотря на санкционное давление извне, ощутимо выше прогнозных показателей. ВВП страны вырос на 3 %, а положительное торговое сальдо достигло двух миллиардов долларов и побило рекорд 2013 года. О том, как удается добиться таких показателей, узнали у гостя программы « Большой город » на СТВ Владимира Наумовича, председатель комитета экономики Мингорисполкома.

Владимир Наумович, председатель комитета экономики Мингорисполкома: Сегодня в объеме экспорта высокотехнологичная продукция составляет порядка 6 %. Это такие виды продукции, как рентген-аппаратура, лекарственные средства, схемы электронные, интегральные, трансформаторы с жидким диэлектриком, центры-станки, волокна оптические. В городе находится крупнейший технопарк республики Минский городской технопарк, которым оказывается поддержка предприятиям в реализации инновационных проектов путем создания благоприятных условий их развития в рамках технопарка. На сегодня технопарк насчитывает 39 организаций субъектов-резидентов, за первое полугодие 2021 года объем производства продукции данными организациями составил порядка 30 миллионов рублей, в том числе инновационной продукции (порядка 17 миллионов рублей). Отгружено продукции на экспорт 4,3 миллиона белорусских рублей, создано и модернизировано 38 рабочих мест. Это достаточно хорошие результаты. Также на площадке по Партизанскому проспекту, 8 в Минске в 2021-2030 годы городским технопарком на территории бывшего мотовелозавода будет реализовываться инвестиционный проект. Планируемый объем инвестиции может составить порядка 500 миллионов рублей, а это в будущем приведет к созданию высокотехнологичных производств продукции, экспорту товаров и созданию новых рабочих мест в этой отрасли.

Юлия Алексеюк:

Те предприятия, о которых мы сейчас говорим, уже зарекомендовали себя с хорошей стороны. А что ожидается в ближайшее время? Какие будут открыты новые производства?

Владимир Наумович:

Интересны для экономики города предприятия, способные создавать наибольшую добавленную стоимость от своей деятельности. Это как раз таки и есть те высокотехнологичные предприятия в рамках развития инновационной деятельности, которые городом поддерживаются. Наиболее инновационные предприятия сосредоточены в медицинской сфере, в сфере информационных технологий.

Юлия Алексеюк:

Тут сразу возникает вопрос о трудоустройстве, потому что в тех сферах, которые вы только что назвали, все-таки должны работать люди с достаточно новыми специальностями. Как обстоят дела с трудоустройством? Находите ли сотрудников?