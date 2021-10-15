С начала 2021 года в Минске было трудоустроено 11 тысяч человек. А какой уровень безработицы?
Новости Беларуси. Результат работы белорусской экономики за восемь месяцев 2021 года, несмотря на санкционное давление извне, ощутимо выше прогнозных показателей. ВВП страны вырос на 3 %, а положительное торговое сальдо достигло двух миллиардов долларов и побило рекорд 2013 года. О том, как удается добиться таких показателей, узнали у гостя программы «Большой город» на СТВ Владимира Наумовича, председатель комитета экономики Мингорисполкома.
Юлия Алексеюк, ведущая:
Какой удельный вес высокотехнологичной продукции в общем объеме экспорта?
Владимир Наумович, председатель комитета экономики Мингорисполкома:
Сегодня в объеме экспорта высокотехнологичная продукция составляет порядка 6 %. Это такие виды продукции, как рентген-аппаратура, лекарственные средства, схемы электронные, интегральные, трансформаторы с жидким диэлектриком, центры-станки, волокна оптические. В городе находится крупнейший технопарк республики Минский городской технопарк, которым оказывается поддержка предприятиям в реализации инновационных проектов путем создания благоприятных условий их развития в рамках технопарка. На сегодня технопарк насчитывает 39 организаций субъектов-резидентов, за первое полугодие 2021 года объем производства продукции данными организациями составил порядка 30 миллионов рублей, в том числе инновационной продукции (порядка 17 миллионов рублей). Отгружено продукции на экспорт 4,3 миллиона белорусских рублей, создано и модернизировано 38 рабочих мест. Это достаточно хорошие результаты. Также на площадке по Партизанскому проспекту, 8 в Минске в 2021-2030 годы городским технопарком на территории бывшего мотовелозавода будет реализовываться инвестиционный проект. Планируемый объем инвестиции может составить порядка 500 миллионов рублей, а это в будущем приведет к созданию высокотехнологичных производств продукции, экспорту товаров и созданию новых рабочих мест в этой отрасли.
Юлия Алексеюк:
Те предприятия, о которых мы сейчас говорим, уже зарекомендовали себя с хорошей стороны. А что ожидается в ближайшее время? Какие будут открыты новые производства?
Владимир Наумович:
Интересны для экономики города предприятия, способные создавать наибольшую добавленную стоимость от своей деятельности. Это как раз таки и есть те высокотехнологичные предприятия в рамках развития инновационной деятельности, которые городом поддерживаются. Наиболее инновационные предприятия сосредоточены в медицинской сфере, в сфере информационных технологий.
Юлия Алексеюк:
Тут сразу возникает вопрос о трудоустройстве, потому что в тех сферах, которые вы только что назвали, все-таки должны работать люди с достаточно новыми специальностями. Как обстоят дела с трудоустройством? Находите ли сотрудников?
Владимир Наумович:
Рынок трудовых ресурсов Минска обладает достаточно высоким потенциалом и рядом конкурентных преимуществ, оказывает значительный вклад в социально-экономичекое развитие столицы. В январе-июле 2021 года численность занятых в организациях города составила порядка 1 миллиона 70 тысяч человек. С начала текущего года за счет создания новых производств было трудоустроено в столице 11 тысяч человек. Из них на дополнительно введенные рабочие места – порядка 6 тысяч человек. Прием кадров на дополнительные рабочие места преимущественно осуществляется организациями сфер информации и связи, промышленности, торговли и услуг. Надо отметить, что каких-то серьезных проблем с трудоустройством в городе нет, в экономике сохраняется устойчивый спрос на кадры. По сравнению с началом года спрос на кадры увеличился в 1,4 раза, на 1 сентября составил 22,7 тысячи вакансий. Уровень регистрируемой безработицы города составляет 0,1 % к численности активного населения столицы. Еженедельно Комитетом по труду, занятости и социальной защите проводятся ярмарки вакансий, кроме того, специализированные для молодежи и для людей с ограниченными возможностями.
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