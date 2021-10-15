Всё начинается не в предрассветном тумане. Как проходит загонная охота?

Новости Беларуси. Начало октября заядлые охотники ждут с нетерпением. Старт сезона как праздник. Особенно если идешь на охоту коллективную. Тут почти все завсегдатаи и друг друга знают. Так что сплоченность ради общего результата гарантирована, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

После проверки ружей, путевок и всех необходимых документов руководитель охоты (опытный охотовед Михаил Иванович) ведет краткий инструктаж. На загонной охоте первоочередное – дисциплина.

Охота будет проводиться в 21-м квартале Волмянского лесничества, номера распределены каждому. Охотовед четко распределяет роли. Загонная охота на первый взгляд проста. Загонщики с собаками будут гнать зверя, остальные – поджидать на стрелковой линии. Сейчас в лесах много грибников, потому особое внимание правилам безопасности. Теперь можно выезжать. Яна Шипко, корреспондент:

В реальности все немного иначе, чем представляется такому дилетанту, как я. Загонная охота по правилам начинается не в предрассветном тумане, а лишь когда полностью рассвело. Да и едем мы не в глухую чащу, а через деревни. Даже не верится, что так близко к населенным пунктам леса настолько богатые живностью. Но вот тому подтверждение. Молодые косули встречают нас прямо в поле.

Брать такую легкодоступную дичь для охотников не комильфо. Потому полюбовались и двигаемся дальше. Охотхозяйство поделено на специальные зоны, кварталы. Мы едем туда, где разрешено ходить на копытных. Охотники уже поделили загон между собой и по пути отправляются на свои точки. Задача егеря – проследить, чтобы каждый стоял на своем месте. Яна Шипко, корреспондент:

Но вам нравится ваша работа?

Михаил Смольский, инженер по охотничьему хозяйству Минского лесхоза:

Конечно, я ей живу. У меня других интересов нет. Яна Шипко:

Что привлекает в охоте? Откуда у охотников такой азарт? Михаил Смольский:

Это состоявшийся мужчина, если он охотник, если он добывает. У меня в телефоне есть охотник, я вам покажу, у него последняя поездка, весь цикл бараньих трофеев у него будет закрыт. Он не стреляет так, он за ночь 20 километров пройдет, выманит достойного зверя. Вот взять оленя, от 12 до 14 лет он развивается, растет, рога у него мощные, после 14 лет идет в обратную сторону. Рога начинают с каждым годом уменьшаться, таких отстреливаем. Есть люди, которые очень любят косулю. Говорят, что мясо косули – деликатес. Мы в 2013 году попробовали косулю дома, для себя добыли и все, ее и стрелять жалко. У нее слезы текут, когда ее убивают.

Тем временем все готово к началу охоты. Все на своих местах. И загонщики ждут команды.