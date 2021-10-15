Курсанты академии авиации прививаются от коронавируса в вузе. За день – 100 человек

Новости Беларуси. Кампания по вакцинации против COVID-19 продолжается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По всей стране открыты более 850 пунктов. Работают также мобильные бригады. В очереди за прививкой 15 октября были и курсанты Белорусской государственной академии авиации.

Вакцинацию организовали в здравпункте вуза. За день укол здоровья получили около 100 человек. Многие пришли уже за второй дозой вакцины. Выбор, к слову, здесь тоже есть – это российские «Спутник V» и «Спутник Лайт», а также китайская вакцина Vero Cell.

Игорь Яцкевич, проректор по воспитательной работе Белорусской государственной академии авиации:

Мы знаем с вами, что существует абсолютно разное отношение в обществе к вакцинации, но для курсантов академии, для преподавательского состава проводится большая разъяснительная работа, в результате которой значительная часть людей принимает решение о сознательной вакцинации. Поэтому пошагово, постепенно мы укрепляем свой иммунитет, в том числе коллективный, чтобы нам было комфортно и в рамках нашего коллектива осуществлять свою образовательную деятельность.