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Курсанты академии авиации прививаются от коронавируса в вузе. За день – 100 человек

15 октября 2021 18:55
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Новости Беларуси. Кампания по вакцинации против COVID-19 продолжается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По всей стране открыты более 850 пунктов. Работают также мобильные бригады. В очереди за прививкой 15 октября были и курсанты Белорусской государственной академии авиации.  

Курсанты академии авиации прививаются от коронавируса в вузе. За день – 100 человек-1

Вакцинацию организовали в здравпункте вуза. За день укол здоровья получили около 100 человек. Многие пришли уже за второй дозой вакцины. Выбор, к слову, здесь тоже есть – это российские «Спутник V» и «Спутник Лайт», а также китайская вакцина Vero Cell.  

Курсанты академии авиации прививаются от коронавируса в вузе. За день – 100 человек-4

Игорь Яцкевич, проректор по воспитательной работе Белорусской государственной академии авиации:  
Мы знаем с вами, что существует абсолютно разное отношение в обществе к вакцинации, но для курсантов академии, для преподавательского состава проводится большая разъяснительная работа, в результате которой значительная часть людей принимает решение о сознательной вакцинации. Поэтому пошагово, постепенно мы укрепляем свой иммунитет, в том числе коллективный, чтобы нам было комфортно и в рамках нашего коллектива осуществлять свою образовательную деятельность.  

Курсанты академии авиации прививаются от коронавируса в вузе. За день – 100 человек-7

Владислав Шевко, курсант Белорусской государственной академии авиации:  
Я сам не минчанин, домой часто езжу, а в поездке контактирую со многими людьми. Дома – бабушки, дедушки, мама, папа. Ну и, чтобы снизить вероятность болезни. Неплохо, хорошо, что сейчас все бесплатно это.  

# Вакцинация # общество # Игорь Яцкевич # Владислав Шевко # Фотофакт

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