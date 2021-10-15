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Мамы смотрели, как награждают их сыновей. Министр обороны поблагодарил за службу лучших солдат

15 октября 2021 18:59
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Новости Беларуси. Лучших солдат белорусской армии 15 октября поблагодарил за службу министр обороны. Наградили 60 военных-срочников, которые добились наивысших результатов в боевой подготовке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Мамы смотрели, как награждают их сыновей. Министр обороны поблагодарил за службу лучших солдат-1

Как отметил Виктор Хренин, выбрать военных для награждения было непросто. В белорусской армии нет плохих солдат. Неоднократно они демонстрировали лучшие человеческие качества и профессиональные навыки, многие участвовали в учениях «Запад-2021». Почетными гостями церемонии стали матери военнослужащих. Им выразили особую благодарность за воспитание достойных граждан.  

Мамы смотрели, как награждают их сыновей. Министр обороны поблагодарил за службу лучших солдат-4

Ирина Мулерова, мама военнослужащего:  
Это очень высокая оценка, это наивысшая оценка матери, ее любви, ее переживаний и всей той доброты, которую мы несем. Мы служим вместе с ним, только они в казарме, мы дома в мыслях каждый день. Безусловно, выходные, праздничные дни, время отпуска, время увольнительных – мы все время рядом, мы все время вместе. Потому что мы должны помогать нести достаточно серьезную ношу исполнения долга Отчизне, долга Родине.  

Мамы смотрели, как награждают их сыновей. Министр обороны поблагодарил за службу лучших солдат-7

После торжества военнослужащие отправились в трехсуточное увольнение.  

# Армия Беларуси # общество # Ирина Мулерова # Виктор Хренин # Фотофакт

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