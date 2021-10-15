Мамы смотрели, как награждают их сыновей. Министр обороны поблагодарил за службу лучших солдат

Как отметил Виктор Хренин, выбрать военных для награждения было непросто. В белорусской армии нет плохих солдат. Неоднократно они демонстрировали лучшие человеческие качества и профессиональные навыки, многие участвовали в учениях «Запад-2021». Почетными гостями церемонии стали матери военнослужащих. Им выразили особую благодарность за воспитание достойных граждан.

Ирина Мулерова, мама военнослужащего:

Это очень высокая оценка, это наивысшая оценка матери, ее любви, ее переживаний и всей той доброты, которую мы несем. Мы служим вместе с ним, только они в казарме, мы дома в мыслях каждый день. Безусловно, выходные, праздничные дни, время отпуска, время увольнительных – мы все время рядом, мы все время вместе. Потому что мы должны помогать нести достаточно серьезную ношу исполнения долга Отчизне, долга Родине.