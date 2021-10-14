«В условиях санкций предприятия вынуждены смотреть на другие рынки». Как экономика Беларуси достигла доковидных показателей?
Новости Беларуси. Результат работы белорусской экономики за восемь месяцев 2021 года, несмотря на санкционное давление извне, ощутимо выше прогнозных показателей. ВВП страны вырос на 3 %, а положительное торговое сальдо достигло двух миллиардов долларов и побило рекорд 2013 года. О том, как удается добиться таких показателей, узнали у гостя программы «Большой город» на СТВ Владимира Наумовича, председатель комитета экономики Мингорисполкома.
Юлия Алексеюк, ведущая:
Экономика Беларуси растет, достигла доковидных показателей. Расскажите, как столице удалось добиться такого результата?
Владимир Наумович, председатель комитета экономики Мингорисполкома:
Город по итогам работы за 2016-2020 годы достиг достаточно высоких показателей, вследствие чего и занесен на республиканскую Доску почета. В 2021 году экономические показатели Минска характеризуются достаточно положительной динамикой. За восемь месяцев 2021 года валовый региональный продукт города сложился в объеме 36,4 миллиарда рублей с темпом 103,8 %. Среди регионов республики доля Минска составляет почти треть, это очень значимый показатель. С перевыполнением выполнены следующие параметры развития города: по номинальной начисленной средней заработной плате темп составил 114,8 % и по совокупных поступлениях доходов в бюджет Минска – 124,6 % в сопоставимых ценах. Несколько напряженно складываются выполнения показателей по темпу роста инвестиций в основной капитал – 87,4 %, но вместе с тем с начала года мы плюсуем на 5,4 процентных пункта.
Юлия Алексеюк:
А что является драйвером экономического роста в Минске?
Владимир Наумович:
Основными драйверами экономического роста в столице являются сегодня такие сферы, как информация и связь, промышленность и торговля. На эти отрасли приходится порядка почти половины ВРП столицы. Положительное влияние на итоги работы промышленности оказал значительный рост объемов выпуска продукции в машиностроении, электронном оборудовании, а также производство пищевых продуктов. Индекс промышленного производства сегодня сложился на уровне 104,1 %.
Юлия Алексеюк:
По итогам первого полугодия 2021 года экспорт тоже на высоком уровне, что позволяет добиться таких результатов? Какие наши основные партнеры?
Владимир Наумович:
За семь месяцев 2021 года экспорт столицы сложился на уровне 9,7 миллиарда долларов США – это товары и услуги, что на 37,2 процентных пункта выше уровня прошлого года. Положительное сальдо – это основной показатель эффективности внешней торговли, у города сложился на уровне 1,1 миллиарда долларов США. Отмечается рост поставок по широкому кругу товаров народного потребления, экспортируемых Республикой Беларусь. Это фактически микросхемы, проводная кабельная продукция, косметика. В период сбоев мировой экономики, в период пандемии освободились ниши, которые смогли занять наши субъекты хозяйствования, достаточно успешно этим воспользовались. О чем и говорят результаты внешней торговли города за 7 месяцев. Экспорт минских предприятий осуществляется в 134 страны. Наибольший объем этого экспорта (порядка 34 %) приходится на Россию, далее – Украина, Нидерланды, Литва и Польша.
Юлия Алексеюк:
Какие меры вводятся, чтобы поддерживать экспортеров?
Владимир Наумович:
В условиях введения санкций наши предприятия вынуждены смотреть на другие рынки. В первую очередь сегодня приходится ориентироваться на страны Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки. Перспективным остается развитие отношений с растущей экономикой Китая. Итоги сотрудничества последних лет демонстрируют углубление переработки поставляемых на экспорт в Китай товаров. Это продовольствие и промышленность, эта тенденция будет сохраняться и в дальнейшем. Произошло достаточно значимое событие для города, председателем Мингорисполкома подписан меморандум о взаимопонимании и укреплении сотрудничества между Мингорисполкомом и городом Гуанчжоу в Китае, который будет способствовать укреплению долгосрочных партнерских отношений.
А со своей стороны столица, чтобы поддержать внешнюю торговлю, пользуется рядом нормативных документов, которые утверждены на уровне главы государства. Сегодня это и Указ № 534 главы государства, которым значительно расширены возможности экспортеров и обслуживающих их банков в применении инструментов льготного финансирования. Данным документом предусмотрена отмена минимальной суммы экспортного контракта, расширены перечни банков и страховых организаций, обладающих правом на экспортное кредитование и страхование экспортных рисков. Появилось кредитование резидентов и другие механизмы. В том числе существует еще один документ, Указ главы государства № 412, который позволяет организациям, индивидуальным предпринимателям пользоваться компенсацией части расходов по участию в международных выставках и ярмарках, а также использовать компенсации по проведению оценки соответствия продукции в иностранных государствах. Что касается малого и среднего бизнеса, то для них в городе также предусмотрены механизмы поддержки в рамках Указа № 255. Это компенсация за участие в выставках и ярмарочных мероприятиях, возможность получения субсидии на погашение части процентов по кредитам. Городом на эти цели на 2021 год заложено порядка 1 миллиона рублей.
Юлия Алексеюк:
А можно подробнее, чтобы понимать, куда обращаться, чтобы воспользоваться такими бонусами?
Владимир Наумович:
За оказанием любой из видов той поддержки, которую я перечислил, субъекты хозяйствования, индивидуальные предприниматели вправе обратиться в Мингорисполком с соответствующим обращением. Дальше в соответствии с регламентами работы горисполкома эти обращения будут рассмотрены. Все основные требования к получателям данной поддержки можно рассмотреть на сайте Мингорисполкома, ознакомиться с пакетом предлагаемых документов для заполнения.
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