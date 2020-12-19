«Сосредоточиться на лайфхаках». Тренинг по работе с коронавирусом провели в Гродно для реаниматологов

Новости Беларуси. Нюансы и приемы успешной работы в реанимации, где лежат пациенты с тяжелой формой коронавируса, рассказали медперсоналу Гродненской области.

В университетской клинике 19 декабря учителями были специалисты Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как правильно снять больного с искусственной вентиляции легких, какие типичные ошибки при интубации и почему медперсоналу стоит больше внимания уделять собственной защите от инфекции?

В зале развернули мобильное симуляционное оборудование и манекены. Гродненские медики осваивали техники манипуляций лично. Особенность такого тренинга в том, что на него пригласили как врачей анестезиологов-реаниматологов, так и средний медперсонал, который работает в реанимациях.

Александр Дзядзько, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения Беларуси:

Весь мир убеждается в том, что это интенсивная терапия мелочей. Этими мелочами, из которых состоит общий успех, в общем-то, и нужно делиться. Сосредоточиться на тех лайфхаках, которые в итоге могут оказать положительный эффект и принести пользу при лечении.

Руслан Якубцевич, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии Гродненского государственного медицинского университета:

Вторая волна показала, что нам несколько сложнее работать. Она стала волной, где гораздо больше ресурсов здравоохранения задействовано, так как пациентов, находящихся в отделениях интенсивной терапии, стало больше. Поэтому именно на практике нам нужно отрепетировать, отточить те уроки, которые мы потом можем воплотить в лечении пациентов с COVID-19.