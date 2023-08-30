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Минобороны Беларуси опровергло информацию о гибели военных в РБ

30 августа 2023 14:32
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Пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь в Telegram-канале проинформировала, что сообщение, активно рассылаемое в адрес СМИ о гибели белорусских военнослужащих, является недостоверной.

Некоторые иностранные Telegram-каналы публиковали новость о том, что якобы на одном из полигонов погибли сотрудники сил специальных операций Беларуси. Несмотря на то, что редакции Telegram-каналов, распространяющих подобную информацию, находятся за рубежом, авторами были даны имена якобы погибших военнослужащих, а также даты прощания. В белорусском Минобороны обращают внимание, что распространяемая информация является недостоверной. 

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество

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