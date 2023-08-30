Минобороны Беларуси опровергло информацию о гибели военных в РБ

Пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь в Telegram-канале проинформировала, что сообщение, активно рассылаемое в адрес СМИ о гибели белорусских военнослужащих, является недостоверной.

Некоторые иностранные Telegram-каналы публиковали новость о том, что якобы на одном из полигонов погибли сотрудники сил специальных операций Беларуси. Несмотря на то, что редакции Telegram-каналов, распространяющих подобную информацию, находятся за рубежом, авторами были даны имена якобы погибших военнослужащих, а также даты прощания. В белорусском Минобороны обращают внимание, что распространяемая информация является недостоверной.