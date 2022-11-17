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Лукашенко одобрил проект межправсоглашения с Россией о сотрудничестве при обращении с ядерными отходами

17 ноября 2022 16:27
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Проект межправсоглашения с Россией о сотрудничестве при обращении с отработавшим ядерным топливом одобрил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко одобрил проект межправсоглашения с Россией о сотрудничестве при обращении с ядерными отходами-1

В документе прописан механизм ввоза облученных сборок ядерных реакторов в Россию для временного технологического хранения с последующей переработкой, а также возврата в Беларусь радиоактивных отходов. Проектом соглашения предусмотрены гарантии со стороны Беларуси по приему и готовности необходимой инфраструктуры, в том числе для безопасного обращения с токсичными элементами.

На проведение переговоров с российской стороной по этим вопросам уполномочено Министерство энергетики. При достижении договоренностей следующим шагом станет подписание международного договора. Соглашение позволит в результате переработки радиоактивных отходов снизить их объем в сравнении с прямым захоронением отработавшего топлива.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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