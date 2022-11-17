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Поздравила даже Коммунистическая партия Китая. «Белая Русь» отмечает 15-летие организации

17 ноября 2022 16:15
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Новости Беларуси. Формирование политического сознания общества и поддержка курса главы государства. «Белая Русь» празднует 15-летие со дня образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За это время благодаря слаженной командной работе всех структур организация стала ведущей политической силой страны, символом единства белорусов.

Поздравила даже Коммунистическая партия Китая. «Белая Русь» отмечает 15-летие организации-1

Организация сформировалась в 2007 году в Гродно, а сегодня представлена в каждом регионе – более 8,5 тысячи филиалов задействованы в решении самых важных и порой острых для страны вопросов. В рядах «Белой Руси» свыше 200 тысяч человек.

Поздравила даже Коммунистическая партия Китая. «Белая Русь» отмечает 15-летие организации-4

Олег Романов, председатель республиканской общественной организации «Белая Русь»:
Я уверен, что уже сегодня «Белая Русь» является мощной силой, которая может решать многие общественно-политические задачи. Если говорить о будущем, то мы ставим перед собой новые цели. Эти цели масштабные. Мы видим свою задачу в том, чтобы дальше формировать новые когорты патриотов страны, работать с политическим сознанием наших граждан, развивать патриотические ценности нашей страны. Кроме того, мы видим свою задачу в том, чтобы поддерживать все конструктивные инициативы, которые выдвигают члены нашего объединения и просто граждане Беларуси.

Поздравила даже Коммунистическая партия Китая. «Белая Русь» отмечает 15-летие организации-7

Приоритетным направлением в работе организации остается международное сотрудничество. Представители «Белой Руси» продолжают развивать связи, которые на уровне народной дипломатии помогут нашей стране чувствовать себя уверенно в условиях нестабильного мира.

Поздравления с юбилеем направили «Единая Россия» и Коммунистическая партия Китая.

# Белая Русь # общество # Олег Романов # Фотофакт

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