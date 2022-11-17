Поздравила даже Коммунистическая партия Китая. «Белая Русь» отмечает 15-летие организации
Новости Беларуси. Формирование политического сознания общества и поддержка курса главы государства. «Белая Русь» празднует 15-летие со дня образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За это время благодаря слаженной командной работе всех структур организация стала ведущей политической силой страны, символом единства белорусов.
Организация сформировалась в 2007 году в Гродно, а сегодня представлена в каждом регионе – более 8,5 тысячи филиалов задействованы в решении самых важных и порой острых для страны вопросов. В рядах «Белой Руси» свыше 200 тысяч человек.
Олег Романов, председатель республиканской общественной организации «Белая Русь»:
Я уверен, что уже сегодня «Белая Русь» является мощной силой, которая может решать многие общественно-политические задачи. Если говорить о будущем, то мы ставим перед собой новые цели. Эти цели масштабные. Мы видим свою задачу в том, чтобы дальше формировать новые когорты патриотов страны, работать с политическим сознанием наших граждан, развивать патриотические ценности нашей страны. Кроме того, мы видим свою задачу в том, чтобы поддерживать все конструктивные инициативы, которые выдвигают члены нашего объединения и просто граждане Беларуси.
Приоритетным направлением в работе организации остается международное сотрудничество. Представители «Белой Руси» продолжают развивать связи, которые на уровне народной дипломатии помогут нашей стране чувствовать себя уверенно в условиях нестабильного мира.
Поздравления с юбилеем направили «Единая Россия» и Коммунистическая партия Китая.