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С какой скоростью нужно двигаться по дорогам Минска, чтобы быть на «зелёной волне»

05 июня 2020 08:34
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Скорость и упорядоченность движения автотранспорта на улицах Минска отчасти регулирует «зеленая волна». Какие еще разработки готовит ГАИ, рассказываем в программе «Большой город».

Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Планируется интеллектуальная система управления транспортными потоками. Определённые камеры, датчики, считывающие движение транспорта, могут уже в автоматическом режиме регулировать продолжительность работы зеленого сигнала светофора с одного либо другого направления.

С какой скоростью нужно двигаться по дорогам Минска, чтобы быть на «зелёной волне»-1

Екатерина Забенько, ведущая СТВ:
Насколько я знаю, при разрешенной скорости движения по городским улицам 60 км/ч, чтобы ехать быстрее, нудно ехать со скоростью 55 км/ч, и тогда ты будешь в «зеленой волне».

Сергей Бабич:
В расчет нужно брать и то, что иные транспортные средства могут двигаться быстрее или медленнее. И сам поток вынуждает и вас ускоряться либо замедляться.

# ГАИ # общество # Сергей Бабич # Екатерина Забенько

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