С какой скоростью нужно двигаться по дорогам Минска, чтобы быть на «зелёной волне»

Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома: Планируется интеллектуальная система управления транспортными потоками. Определённые камеры, датчики, считывающие движение транспорта, могут уже в автоматическом режиме регулировать продолжительность работы зеленого сигнала светофора с одного либо другого направления.

Скорость и упорядоченность движения автотранспорта на улицах Минска отчасти регулирует «зеленая волна». Какие еще разработки готовит ГАИ, рассказываем в программе «Большой город» .

Екатерина Забенько, ведущая СТВ:

Насколько я знаю, при разрешенной скорости движения по городским улицам 60 км/ч, чтобы ехать быстрее, нудно ехать со скоростью 55 км/ч, и тогда ты будешь в «зеленой волне».