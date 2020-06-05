С какой скоростью нужно двигаться по дорогам Минска, чтобы быть на «зелёной волне»

Скорость и упорядоченность движения автотранспорта на улицах Минска отчасти регулирует «зеленая волна». Какие еще разработки готовит ГАИ, рассказываем в программе «Большой город».
Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Планируется интеллектуальная система управления транспортными потоками. Определённые камеры, датчики, считывающие движение транспорта, могут уже в автоматическом режиме регулировать продолжительность работы зеленого сигнала светофора с одного либо другого направления.