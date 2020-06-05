ГАИ: более 50 процентов ДТП происходят с участием пешеходов

Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Основной проблемой аварийности является нарушение правил дорожного движения, связанное с конфликтом между транспортным средством и пешеходом. Включает в себя непропуск пешехода как на регулируемом, так и на нерегулируемом пешеходном переходе. Данные транспортные происшествия составляют более 50% от всех произошедших. Зачастую бывают и по вине пешеходов. Немаловажно уделить внимание нарушению скоростного режима, по проезду перекрестка, нарушению сигналов регулирования – выезд на полосу встречного движения. Которые влекут за собой очень серьезные последствия. Вплоть до гибели людей.