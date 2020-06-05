Посмотрите, как выглядит «белорусский попугай». Виртуальная экскурсия по минскому музею природы

Выставочный оазис распахнул свои двери еще в 1983 году как отдел природы Государственного музея БССР, а с 1992 года носит официальное название музея природы и экологии Республики Беларусь. Отправимся вместе с корреспондентами программы «Минск и минчане» на увлекательную экскурсию.

Олег Вертинский, исполняющий обязанности заведующего выставочным отделом Государственного музея природы и экологии Республики Беларусь:

В качестве независимого физического лица музей просуществовал до 2014 года, после в рамках оптимизации был присоединен к Национальному историческому музею в качестве филиала. Было 6 залов, и постоянно у нас действуют выставки на Богдановича, 9А. Это Троицкое предместье, Дом природы.

В фондах галереи насчитывают 42 000 экспонатов, а территория выставочных залов охватывает 450 кв. метров. Из года в год музей посещает не менее ста тысяч человек, проводят под три тысячи экскурсионных программ. Богатство национальной флоры и фауны собрано в 5 тематических залах.

Например, здесь отображены сезонные изменения в мире животных.

Ирина Кнатько, старший научный сотрудник Государственного музея природы и экологии Республики Беларусь:

Перед нами – витрина зимы: многие животные начинают линять, обзаводятся белой шубкой. Заяц-беляк становится полностью беленьким, горностай, ласка, белая куропатка. Белая куропатка – птица редкая. У нас, в Беларуси она занесена в Красную книгу. А это уже наступила весна: и первые вестники весны – это чибисы. Вслед за чибисом прилетает грач, скворец, дрозд певчий. А вот в середине весны на теплую поверхность выползают пресмыкающиеся. В Беларуси есть единственная ядовитая змея – называется она гадюка обыкновенная.

Взор посетителей всегда привлекает белорусский попугай – королёк желтоголовый – самая маленькая птица в Беларуси. Ее вес сравним со спичечным коробком – всего лишь 5,5 граммов.

Не менее красивы и грациозны символы мирного белорусского неба – аисты. Экспозиция с крылатыми вестниками долгожданного счастья расположилась в зале обитателей водоемов и прибрежных зарослей.

Ирина Кнатько:

Показан подводный мир озера Мядель. Максимальная глубина – 20 метров. Средняя – 6-7 метров. Вода в озере чистая. Только в чистой воде обитает рак широкопалый. У нас в Беларуси редко встречается, занесен в Красную книгу. В озере обитают 18 видов рыб. Также по берегам водоемов обитают и звери. Среди них – бобр. Именно из-за чешуйчатого хвоста и водного образа жизни средневековые монахи относили бобров к рыбам, а их мясо даже разрешали употреблять во время поста.

Напасть на след опасных хищников в реальных обстоятельствах, к счастью, удается, нечасто. Оттого возрастает любопытство. Заглянуть своему страху в глаза без риска для жизни можно в зале обитателей хвойных лесов и болот.

Ирина Кнатько:

Там у нас представлены животные, которые занесены в Красную книгу. Сокол сапсан, орлан белохвостый и выхухоль. Эти животные редко встречаются не только в Беларуси, но и в мире. Есть животные, которые исчезли и больше в Беларуси не встречаются. К ним относятся выхухоль и росомаха. Основная причина исчезновения выхухоли – это браконьерство. У него очень красивый и ценный мех.

За стеклом мощь и сила – белорусский зубр. Самый могучий бык мира. Отдельные экземпляры весят целую тонну, а высота в холке достигает двух метров. Ирина Кнатько:

Зубры обитают небольшими стадами – по 8-16 особей. Во главе стада всегда самая старая, сильная и опытная самка. Зимой им часто не хватает еды, поэтому егеря строят им специальные кормушки, в которые они кладут сахарную свёклу, картофель, морковь, капусту, сено. Еще в кормушки обязательно добавляют каменную соль.

В сотрудничестве с программой развития ООН в 2017 году в музее открылась новая часть экспозиции, посвященная ландшафтному заказнику «Ельня».

Олег Вертинский:

Это самое крупное верховое болото – фактически это международный аэропорт для перелетных птиц. Более 20 тысяч околоводных птиц из Африки, севера Европы, из Испании. Там очень чистая вода. Возникло это болото на основе ледникового озера. Существует оно около 9 тысяч лет.

В музейных стенах ведется и активная научно-исследовательская работа: фенология, гидрология, экосистема лесов, болот, рек и озер, охрана природы. Среди приоритетов и организация ярких выставочных природоведческих проектов. А благодаря продуманной концепции экспозиции в минувшем году Музей природы и экологии признали одним из лучших в СНГ, наряду с Государственным Дарвиновским музеем в Москве, Музеем природы Урала в Екатеринбурге и другими.