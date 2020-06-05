Туман как предвестник потепления. Какую погоду ждать в Беларуси на выходных?

Новости Беларуси. Плотная пелена тумана накрыла утром ряд районов столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Плотная пелена тумана накрыла утром ряд районов столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Практически нулевая видимость была и в пригороде. Такое синоптическое явление легко объяснимо. Туман – предвестник потепления. Сегодня он возник, когда на холодную землю спустилась теплая воздушная масса. Теперь точно можно говорить о начале лета.
К воскресенью в отдельных районах воздух прогреется до 29 градусов. Местами могут греметь грозы, не обойдётся и без кратковременных дождей.