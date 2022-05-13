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Теперь ничто не помешает культурному развитию. Музейный квартал в Минске планируют сделать пешеходным

13 мая 2022 14:58
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Новости Беларуси. Музейный квартал в Минске планируют сделать пешеходным, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Теперь ничто не помешает культурному развитию. Музейный квартал в Минске планируют сделать пешеходным-1

Напомним, два новых корпуса Национального художественного открылись после реконструкции в декабре. На улице Карла Маркса, 24 посетителей принимает еще один выставочный корпус музея, а по соседству разместились реставрационная служба, фондохранилище и научная библиотека. Корпуса соединены переходами с главным зданием – так реализуется задумка о создании целого музейного квартала.  

# Музеи Минска # общество # Фотофакт

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