Теперь ничто не помешает культурному развитию. Музейный квартал в Минске планируют сделать пешеходным

Напомним, два новых корпуса Национального художественного открылись после реконструкции в декабре. На улице Карла Маркса, 24 посетителей принимает еще один выставочный корпус музея, а по соседству разместились реставрационная служба, фондохранилище и научная библиотека. Корпуса соединены переходами с главным зданием – так реализуется задумка о создании целого музейного квартала.