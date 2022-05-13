«Как устроены мужчины и женщины». Можно ли ребёнку видеть родителей голыми?

Тема полового воспитания в современном обществе до сих пор табуирована. Дети восполняют информационный пробел из сторонних источников, зачастую не совсем научных и подходящих по возрасту. О том, как правильно и грамотно говорить на эти щепетильные темы со своим ребенком, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Стоит ли бояться, что ребенок зашел к маме или папе в душ? Прятаться, скрываться или все-таки ребенок должен увидеть голую маму и папу и идентифицировать себя к определенному полу, принять чьи-то повадки поведения? «У меня, как у папы – значит я должен вести себя, как папа».

Маргарита Прусак, сексолог:

Начиная с трех-четырех лет лучше, чтобы ребенок мылся один. Хотя бы показать ребенку, как это делать самому. Естественно, папа, чтобы девочку не мыл, мама – мальчика. Уже с этого возраста приучать к самостоятельности. Если мы хотим показать, как устроены мужчины и женщины, можно принести книжку по анатомии и там показать. Алеся Лакина:

То есть все-таки, если ребенок зашел в душ к маме, стоит прятаться, бояться и прогонять ребенка? Маргарита Прусак:

Лучше, чтобы дверь была закрыта. Заранее сказать. Алеся Лакина:

Как же раньше брали в баню с собой?