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«Как устроены мужчины и женщины». Можно ли ребёнку видеть родителей голыми?

13 мая 2022 20:01
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Тема полового воспитания в современном обществе до сих пор табуирована. Дети восполняют информационный пробел из сторонних источников, зачастую не совсем научных и подходящих по возрасту. О том, как правильно и грамотно говорить на эти щепетильные темы со своим ребенком, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Стоит ли бояться, что ребенок зашел к маме или папе в душ? Прятаться, скрываться или все-таки ребенок должен увидеть голую маму и папу и идентифицировать себя к определенному полу, принять чьи-то повадки поведения? «У меня, как у папы – значит я должен вести себя, как папа».

«Как устроены мужчины и женщины». Можно ли ребёнку видеть родителей голыми?-1

Маргарита Прусак, сексолог:
Начиная с трех-четырех лет лучше, чтобы ребенок мылся один. Хотя бы показать ребенку, как это делать самому. Естественно, папа, чтобы девочку не мыл, мама – мальчика. Уже с этого возраста приучать к самостоятельности. Если мы хотим показать, как устроены мужчины и женщины, можно принести книжку по анатомии и там показать.

Алеся Лакина:
То есть все-таки, если ребенок зашел в душ к маме, стоит прятаться, бояться и прогонять ребенка?

Маргарита Прусак:
Лучше, чтобы дверь была закрыта. Заранее сказать.

Алеся Лакина:
Как же раньше брали в баню с собой?

«Как устроены мужчины и женщины». Можно ли ребёнку видеть родителей голыми?-4

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
И сейчас позволительно до трехлетнего возраста.

Маргарита Прусак:
До трехлетнего – да.

Алеся Лакина:
То есть после трех лет нельзя, до трех можно?

Маргарита Прусак:
Да. Три-четыре года – это такой рубеж. Потом уже лучше все-таки, чтобы ребенок один.

«С какого возраста стоит разговаривать с ребенком о половых различиях и сексе?» Мнение психолога – подробнее здесь.

# Дети и родители # общество # Алеся Лакина # Маргарита Прусак # Татьяна Савчик # Фотофакт

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