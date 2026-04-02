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Новый телеканал «Союзный» начал вещание в Беларуси и России – что будет в эфире?

02 апреля 2026 06:32
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Начал вещание новый телеканал. «Союзный» пришел на смену «БелРос» и сразу работает в режиме 24 на 7 – в Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Доступ – через кабель, спутник и все крупные интернет-ресурсы. Канал показывает Союз не как проект, а как пространство жизни, где зритель – участник событий.

В эфире – новости, документальные фильмы, программы о путешествиях, кулинарии и рыбалке. Отечественные фильмы и сериалы, подкасты, аналитика – все на удобных платформах. Телеканал и цифровые ресурсы входят в структуру Медиакомпании Союзного государства, созданной для формирования единого информационного пространства и освещения интеграционных процессов Беларуси и России.

# сми # Беларусь-Россия # Союзное государство

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