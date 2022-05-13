«Антисанитария просто жесточайшая». Как соседка-алкоголичка заливает минскую пенсионерку уже 20 лет

Новости Беларуси. Мой дом – моя крепость. Однако про столичную пятиэтажку на Волгоградской, 39а так не скажешь, сообщили в проекте «Решение есть!» на СТВ. Пьяные разборки, крики, тараканы и регулярные потопы. Более 20 лет две соседки, живущие на первом и втором этажах, не могут договориться.

Сергей Шуманский, ведущий:

Одна вредительствует, другая плачет. А вместе с ней и потолок ее квартиры. Из-за водных оказий на квадратных метрах Франи Шатковой уже давно господствует сырость, плесень и грибок. Коммунальщики разводят руками, а местные власти просто дают отписки. Казалось бы, решение конфликта на поверхности – выселить нерадивую соседку и разрубить этот гордиев узел. Но ситуация затянулась, а вместе с ней и очередной ремонт во вновь затопленной квартире. Главней всего погода в доме. Вот уже 20 лет подряд в квартире минчанки Франи Шатковой самые нужные предметы – это ведра и тазики. Погоду на ее квадратных метрах портит соседка этажом выше.

Франя Шаткова, пенсионерка:

Я живу в воде. Всплываю, но ненадолго, а потом опять ныряю. Ну, бывают случаи. У меня был случай, что с третьего этажа затопили, но это разовое было. А это же система. С завидным постоянством идет дождь, штукатурка осыпается как снег, подвесные потолки как грозовые облака нависают над Франей Денисовной. От разгула стихии и ее повелительницы из 54-й квартиры пенсионерка страдает долгие 20 лет. К тому же, помимо постоянных «водопадов», «горе-соседка» развела у себя антисанитарию. Скандалит, шумит.

Франя Шаткова:

Когда лилась вода фонтаном, полностью была залита кухня, газовая плита. Я потом ее включать боялась, а вдруг все взорвется. Я говорю: что мне делать? Света нет, газа нет, холодильник вышел из строя. Вначале вообще не работал, потом стал работать и не выключался. Я вынуждена была купить этот холодильник. Франя Шаткова проводит экскурсию по дому и не может сдержать слез. Соседка сверху наградила ее жилплощадь эксклюзивным декором: желтые разводы и обои, держащиеся на честном слове. Едва ли мебель и ковры успевают просохнуть, как тут же минчанку и все ее имущество накрывает очередная водная лавина. Все бы ничего, но такие происшествия выливаются в стресс и бьют по кошельку пенсионерки.

Франя Шаткова:

Вот эта часть вся – уже грибок. Вот-вот полетит облицовка. Почему я и сделала подвесные потолки. А теперь это все гниет там внутри. Если снимешь, то там, наверное, потолка уже и нет. Только за последние полгода было составлено пять дефектных актов. Пострадала проводка, на кухне отсутствует электричество. Чтобы вечером приготовить поесть, пенсионерке приходиться прокладывать метры проводов. Из-за постоянной повышенной влажности по всему периметру квартиры господствует ее величество плесень. И это не только портит интерьер – такое соседство смертельно опасно – утверждают специалисты.

Гриб размером с кулак вырос в элитной многоэтажке на западе столицы. Вот фото на котором видно, что из-под обоев выглядывает довольно крупный представитель этого царства. Из 30 квадратных метров своей квартиры Франя Шаткова может пользоваться только половиной. Кухня обесточена, в гостиной – бардак, в ванной – сырость. Прежде чем поделиться своей бедой со съемочной группой нашей программы женщина не раз с мольбой о помощи обращалась к коммунальщикам. Но комиссии приходят, составляют документы, разводят руками и уходят. По их словам, они не раз предупреждали хозяйку квартиры принять меры, но на порог их не пускают.

Франя Шаткова:

Мастер ЖЭС, очень хороший человек, ничего не могу на него сказать. Он постоянно приходил по первому зову, оформлял всегда акты залития и говорил: «Когда она уже остановится?» Говорит: мне некогда работать – я постоянно нахожусь у вас. И так раз 5-6 она залила. В последнее время это. Это и в январе, и в марте было. Когда она в последний раз залила очень сильно, это вообще страх. Все плыло. Она стоит – пьяная. Стучим-стучим, достучаться не можем. Потом все-таки откроет и стоит. Раз откроет, вот мастер ходил, а второй раз может и не открыть. Так видите, жалеют, а меня никто не пожалеет, никто. Доведенная до отчаяния минчанка настаивает, чтобы «гидрожильцов» выселили из квартиры.

Франя Шаткова:

Я бы хотела, чтобы ее переселили на первый этаж, убрали от меня. Больше я ничего не хочу. Все, что она сделала, смогу я восстановить, не смогу – я ни с кого ничего требовать не буду. Мне нужна не вода, а дожить спокойно последние. Пусть забирают ее, чтобы ее здесь больше не было. Вот чего я хочу. Поддерживают пенсионерку и другие жильцы дома № 39а по улице Волгоградской. Им и самим не раз приходилось барахтаться в воде, льющейся от соседей. «Водная» семья – неблагополучная. Часто выпивают и скандалят. Коммунальщики стараются ходить в нехорошую квартиру только в сопровождении участкового инспектора милиции.

Алла Григорьева, жительница квартиры № 57:

Мы знаем, что в этой квартире проживает женщина, которая ведет себя немножко неадекватно. Употребляющая. С ней проживает еще какой-то мужчина. Там страшная вонь, просто зайти невозможно, я не знаю, что они там делают. Антисанитария просто жесточайшая. В эту квартиру уже приезжала пожарная. Очень такие стремные соседи, очень опасные. Тем более газ у нас. Конечно, мы таких соседей боимся. Конечно, не позавидуешь, и это продолжается уже очень много времени.

Услышав все это, мы отправляемся лично пообщаться с теми, кто заливает квартиру № 50. Сопровождать журналистов к своим обидчикам вызвалась и сама пострадавшая. Как ни странно, звонка в квартире ее соседей сверху не оказалось. Достучаться тоже не удалось. Двери наглухо закрыты. Ситуация повторилась и на следующий день.

В справочной наша съемочная группа узнала номер стационарного телефона злополучной квартиры 54, но дозвониться нам так и не удалось. А узнать номера мобильников, если таковые и имеются в этом семействе, не представляется возможным. В общем, беседы по независящим от нас причинам не получилось. Неудивительно, что Франя Денисовна считает ситуацию, в которую попала, почти безвыходной. Постоянные затопления и ремонты, трата денег, сил и нервов. Пенсионерка боится, что если не утонет в собственной квартире, есть шанс потонуть в круговороте бумаг. Переписка с госорганами по содержанию и объему тянет как минимум на второй том книги «20 тысяч лье под водой». Франя Шаткова:

Вот, я писала письмо. Посмотрите, какой ответ они давали.

В связи с большой информационной загруженностью отдела по работе с обращениями, а также похожестью адресов, из которых поступают обращения, произошла чисто техническая ошибка в ответе на ваше обращение, что привело к даче некорректной информации в администрацию района. Специалисту вынесено предупреждение. Приносим вам глубочайшие извинения. – Вам эти извинения помогли? Нужны?

Последнее наводнение накрыло минчанку две недели назад. К счастью, хозяйка затопленной квартиры, наученная горьким опытом, застраховала свое имущество. Если обратиться к страховой статистике, то более 90 % повреждений квартир связано именно с воздействием воды. А пока Франя Шаткова продолжает жить как на пороховой бочке. Ведь не знает, когда ее двухкомнатная квартира в очередной раз превратится в бассейн. И бросит ли кто-то пенсионерке спасательный круг, увы, неизвестно.