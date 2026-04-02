Опрос: большинство белорусов поддерживают интеграционные процессы в рамках Союзного государства

Большинство белорусов поддерживают интеграционные процессы в рамках Союзного государства. Институт социологии Национальной академии наук представил данные о внешнеполитических предпочтениях жителей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Исследование охватило представителей разных профессий, возрастов и социальных групп.

72 % респондентов положительно оценивают деятельность Союзного государства, а половина опрошенных считает такой формат наиболее эффективным для развития внешней политики. Россия остается ключевым экономическим партнером и самым надежным союзником – почти 46 % видят в союзе главный стратегический ориентир.

Александр Посталовский, заместитель директора по научной работе Института социологии НАН Беларуси:

Экономическая интеграция с Российской Федерацией является стратегическим направлением реализации внешней политики нашего государства. В принципе, оценивая сам по себе институт Союзного государства, его общественное восприятие, его роль в оценках нашего населения, необходимо отметить, что 72 % населения Беларуси положительно, позитивно оценивают формат интеграции и эффективность присутствия Беларуси в формате Союзного государства.

То есть на сегодняшний момент это самая эффективная межгосударственная, международная организация, в которой наша страна эффективно взаимодействует и с Российской Федерацией, и в принципе в условиях непростой геополитической обстановки продолжает и активно развиваться, укреплять свою обороноспособность и экономическое положение.