Прямой эфир

Опрос: большинство белорусов поддерживают интеграционные процессы в рамках Союзного государства

02 апреля 2026 06:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Большинство белорусов поддерживают интеграционные процессы в рамках Союзного государства. Институт социологии Национальной академии наук представил данные о внешнеполитических предпочтениях жителей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Исследование охватило представителей разных профессий, возрастов и социальных групп.

Опрос: большинство белорусов поддерживают интеграционные процессы в рамках Союзного государства-2

72 % респондентов положительно оценивают деятельность Союзного государства, а половина опрошенных считает такой формат наиболее эффективным для развития внешней политики. Россия остается ключевым экономическим партнером и самым надежным союзником – почти 46 % видят в союзе главный стратегический ориентир.

Опрос: большинство белорусов поддерживают интеграционные процессы в рамках Союзного государства-4

Александр Посталовский, заместитель директора по научной работе Института социологии НАН Беларуси:
Экономическая интеграция с Российской Федерацией является стратегическим направлением реализации внешней политики нашего государства. В принципе, оценивая сам по себе институт Союзного государства, его общественное восприятие, его роль в оценках нашего населения, необходимо отметить, что 72 % населения Беларуси положительно, позитивно оценивают формат интеграции и эффективность присутствия Беларуси в формате Союзного государства.

То есть на сегодняшний момент это самая эффективная межгосударственная, международная организация, в которой наша страна эффективно взаимодействует и с Российской Федерацией, и в принципе в условиях непростой геополитической обстановки продолжает и активно развиваться, укреплять свою обороноспособность и экономическое положение.

Опрос: большинство белорусов поддерживают интеграционные процессы в рамках Союзного государства-6

Второе место в рейтинге доверия занимает Китайская Народная Республика: за развитие отношений с Пекином выступает каждый четвертый. Запрос общества на укрепление связей с союзниками остается стабильно высоким, создавая основу для дальнейшей интеграции.

Лукашенко направил поздравление с Днем единения народов Беларуси и России.

# Опрос # Беларусь-Россия # Союзное государство # Александр Посталовский

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко направил поздравление с Днем единения народов Беларуси и России
02 апреля 2026 06:01

Лукашенко направил поздравление с Днем единения народов Беларуси и России

С какого возраста стоит начинать финансовое воспитание детей? Мнение
01 апреля 2026 18:39

С какого возраста стоит начинать финансовое воспитание детей? Мнение

Как начать много зарабатывать? Психолог назвала всего одно условие
01 апреля 2026 18:26

Как начать много зарабатывать? Психолог назвала всего одно условие