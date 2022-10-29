«Зависит от того, насколько вы пластичны, гибки». Как быстрее сработаться с лошадью в спорте?
Новости Беларуси. Знакомство с дикой природой в программе «Центральный регион» на СТВ. Кто такие тарпаны и где они проживают? Узнали, чем дикие лошади отличаются от домашних, и попробуем прикоснуться к истории. Также научились правилам поведения с жеребцами и прошли мастер-класс по верховой езде.
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А чтобы знания не оставались только в теории, приступаем к практике. Как оказалось, одно из важнейших правил – быть в спокойствии. Лошадь все чувствует. Обучаться такому виду спорта можно с любого возраста. Есть несколько правил для хорошего взаимодействия.
Влада Родовская, корреспондент:
Сколько нужно занятий и времени, чтобы научиться работать с лошадью?
Оксана Рачикова, главный зоотехник Республиканского центра олимпийской подготовки конного спорта и коневодства:
Это зависит от того, насколько вы пластичны, гибки, насколько вы владеете своим телом и насколько готовы приспособиться к другому живому существу, потому что все большие упражнения – за счет баланса. Вы совмещаете свой и ее центры тяжести. Это ее комфортное состояние, лошади удобно. Если вы надавите одной ногой ей на бок, ей станет некомфортно и она сместится от этого давления в противоположную сторону. Вы чувствуете?
– Да.
– Вам стало удобнее?
– Да.
– Потому что она расслабила свои мышцы. Профессиональный спортсмен только подумал сделать какое-то упражнение, его мышцы напряглись, этот импульс поймала лошадь и уже сделала.
Что предшественники домашних лошадей, что спортивные породы – все эти животные обладают высоким интеллектом и необычайной красотой. Важно любить их и уважать, ведь неизменная истина в одном – мы в ответе за тех, кого приручили.
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