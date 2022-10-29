«Зависит от того, насколько вы пластичны, гибки». Как быстрее сработаться с лошадью в спорте?

Конь Рыжик – звезда в Нидерландах. Посмотрите на тарпана, у которого есть своя фанбаза ( подробности ).

Новости Беларуси. Знакомство с дикой природой в программе «Центральный регион» на СТВ. Кто такие тарпаны и где они проживают? Узнали, чем дикие лошади отличаются от домашних, и попробуем прикоснуться к истории. Также научились правилам поведения с жеребцами и прошли мастер-класс по верховой езде.

А чтобы знания не оставались только в теории, приступаем к практике. Как оказалось, одно из важнейших правил – быть в спокойствии. Лошадь все чувствует. Обучаться такому виду спорта можно с любого возраста. Есть несколько правил для хорошего взаимодействия.

Влада Родовская, корреспондент:

Сколько нужно занятий и времени, чтобы научиться работать с лошадью?