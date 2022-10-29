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Президент Беларуси поздравил работников и ветеранов Департамента охраны МВД с 70-летием со дня образования

29 октября 2022 09:45
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Новости Беларуси. Надежность. Безопасность. Профессионализм. 70-летие со дня образования отмечает Департамент охраны МВД Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси поздравил работников и ветеранов Департамента охраны МВД с 70-летием со дня образования-1

Свои поздравления сотрудникам и ветеранам ведомства адресовал Президент. Александр Лукашенко отметил, что сотрудники Департамента охраны МВД, демонстрируя примеры доблести, мужества и истинного патриотизма, стремятся идти в ногу со временем, активно используя в своей деятельности новейшие технологии и постоянно совершенствуя профессиональные навыки. Глава государства поблагодарил личный состав и ветеранов за безупречную службу, самоотверженность и верность присяге.

# Милиция Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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