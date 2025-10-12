С какими странами в военном деле сотрудничает Беларусь? Ответил Ревенко

Алена Сырова, политический обозреватель: Я попросила главу Департамента международного военного сотрудничества привести несколько прикладных примеров того, что белорусские Вооруженные Силы могут получить и получают от взаимодействия с партнерами. Сознательно выношу за скобки отношения с Россией. Это союзник и точка.

Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества:

Каждый континент, каждый регион и каждое государство имеют свои особенности. Знакомиться с тем или иным государством, с устройством военной организации, с оснащением Вооруженных Сил. Мы видим для себя очень много нового, но прежде всего мы видим новое вооружение – военная специальная техника. Она бывает местного производства (как это в Иране очень развито), бывает закуплена в различных странах.

В последнее время очень много техники приходит из Китайской Народной Республики, особенно на Африканском континенте это очень стало заметно. Это заметно в некоторых странах Ближнего Востока. Нам тоже интересен опыт эксплуатации этой военной техники, как они эксплуатируют, какие проблемы. Что-то мы берем для себя. Может быть, и нам это пригодится в наших Вооруженных Силах, почему бы и нет.

Тот же Казахстан, Узбекистан, они на сегодняшний день оснащаются не только вооружением, не только специальной техникой из Российской Федерации, из собственного производства, но и также из западных стран. Нам интересно, какая техника, что она дает для новых способов ведения военных действий. Также нам интересна подготовка наших Вооруженных Сил в каких-либо определенных условиях.

Например, условия какие бывают? Пустынная, горная местность, также для выполнения задач по поддержанию международного мира и безопасности. Здесь нам также помогает ряд государств, с которыми мы в очень хороших отношениях, развиваем наше сотрудничество. Это Пакистан, это Иран, это страны арабского мира. Здесь мы имеем от них поддержку, мы можем туда приехать, посмотреть. Мы посылаем туда личный состав для проведения тренировок. Тренировок уже, как говорится, на местности, тренировок с хорошими специалистами.