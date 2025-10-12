С какими странами в военном деле сотрудничает Беларусь? Ответил Ревенко
Алена Сырова, политический обозреватель:
Я попросила главу Департамента международного военного сотрудничества привести несколько прикладных примеров того, что белорусские Вооруженные Силы могут получить и получают от взаимодействия с партнерами. Сознательно выношу за скобки отношения с Россией. Это союзник и точка.
А что по другим направлениям? Рассказали в программе «Суровый взгляд».
Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества:
Каждый континент, каждый регион и каждое государство имеют свои особенности. Знакомиться с тем или иным государством, с устройством военной организации, с оснащением Вооруженных Сил. Мы видим для себя очень много нового, но прежде всего мы видим новое вооружение – военная специальная техника. Она бывает местного производства (как это в Иране очень развито), бывает закуплена в различных странах.
В последнее время очень много техники приходит из Китайской Народной Республики, особенно на Африканском континенте это очень стало заметно. Это заметно в некоторых странах Ближнего Востока. Нам тоже интересен опыт эксплуатации этой военной техники, как они эксплуатируют, какие проблемы. Что-то мы берем для себя. Может быть, и нам это пригодится в наших Вооруженных Силах, почему бы и нет.
Тот же Казахстан, Узбекистан, они на сегодняшний день оснащаются не только вооружением, не только специальной техникой из Российской Федерации, из собственного производства, но и также из западных стран. Нам интересно, какая техника, что она дает для новых способов ведения военных действий. Также нам интересна подготовка наших Вооруженных Сил в каких-либо определенных условиях.
Например, условия какие бывают? Пустынная, горная местность, также для выполнения задач по поддержанию международного мира и безопасности. Здесь нам также помогает ряд государств, с которыми мы в очень хороших отношениях, развиваем наше сотрудничество. Это Пакистан, это Иран, это страны арабского мира. Здесь мы имеем от них поддержку, мы можем туда приехать, посмотреть. Мы посылаем туда личный состав для проведения тренировок. Тренировок уже, как говорится, на местности, тренировок с хорошими специалистами.
Алена Сырова:
Сейчас уцепятся за вашу фразу про горы и скажут: где Беларусь, а где горы?
Валерий Ревенко:
Наши Вооруженные Силы предназначены не только для обеспечения обороноспособности нашего государства, но и в том числе для поддержания международного мира и безопасности. Республика Беларусь поступательно идет к развитию данного направления деятельности для того, чтобы участвовать в каких-либо операциях. Это святая цель, это хорошая задача. У нас не настолько глубокий опыт в данном направлении, как у ряда стран, в том числе Юго-Восточной Азии.
У нас очень хорошо пошло развитие отношений с Индонезией. Это опытнейшее государство в сфере развития миротворчества, подготовки миротворческих сил и средств. Нас недавно посещала делегация, мы с ней очень хорошо пообщались, обменялись опытом, навыками. Они высоко оценили наши Вооруженные Силы, в частности, миротворческую роту.
Валерий Ревенко:
Нам интересен их опыт, нам интересно взаимодействие с ними, возможно, в будущем при проведении миротворческих операций. Латинская Америка – очень своеобразный, интересный регион, экспрессия, активные люди, искренне любящие Беларусь. Та же Куба, она искренне любит Беларусь, она искренне на нас полагается, и мы оказываем ей поддержку. Также в каких-то определенных моментах мы заимствуем и кубинский опыт, в частности, у нас очень интересная тема – это медицина.
Китайская Народная Республика отличается тем, что высочайшая дисциплина, высочайшая ответственность военнослужащих. Там настолько все пунктуально и точно, что нам просто приятно с ними работать, ну и давайте так говорить, что в последнее время мы смотрим на развитие их технологий.
Поэтому мы смотрим, мы изучаем, мы там уже присутствуем на предприятиях, мы смотрим развитие, как это внедряется, мы смотрим, как применяется вооружение, военная техника наших друзей из Китая. В других государствах она показывает довольно неплохую эффективность. Соответственно, мы смотрим на параметры цена – качество и кое-что берем для себя.