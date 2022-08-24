Смаженка с сосисками и яйцом. Простой рецепт от кулинара

Лена Климук, кулинар:

Сегодня мы приготовим простой, быстрый и по-детски вкусный завтрак.

Приступим к готовке. В первую очередь нам надо освободить булочки от мякиша. Это легко можно сделать ложкой. Освободили пространство для нашей начинки. Перекладываем на противень.

Сосиски нарезаем небольшими кружочками и сразу перекладываем в наши булочки. Для сочности добавим немного томата. Нарезаем и отправляем в булочки. В каждую булочку добавим яйца.

Немного посыпаем сыром. Всем известно, что дети любят плавленый сырок.

Отправим булочки в предварительно разогретую духовку до готовности яйца.