Смаженка с сосисками и яйцом. Простой рецепт от кулинара

Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим простой, быстрый и по-детски вкусный завтрак.
Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим простой, быстрый и по-детски вкусный завтрак.
Приступим к готовке. В первую очередь нам надо освободить булочки от мякиша. Это легко можно сделать ложкой. Освободили пространство для нашей начинки. Перекладываем на противень.
Сосиски нарезаем небольшими кружочками и сразу перекладываем в наши булочки. Для сочности добавим немного томата. Нарезаем и отправляем в булочки. В каждую булочку добавим яйца.
Немного посыпаем сыром. Всем известно, что дети любят плавленый сырок.
Отправим булочки в предварительно разогретую духовку до готовности яйца.
Завтрак готов, добавим немного свежей зелени. Посыпаем зеленью. Булочки запекались 13-15 минут. Блюдо готово, можем подавать к столу. Хорошего вам дня и приятного завтрака!
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