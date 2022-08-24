Прямой эфир

Смаженка с сосисками и яйцом. Простой рецепт от кулинара

24 августа 2022 08:43
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Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим простой, быстрый и по-детски вкусный завтрак.

Смаженка с сосисками и яйцом. Простой рецепт от кулинара-1

Приступим к готовке. В первую очередь нам надо освободить булочки от мякиша. Это легко можно сделать ложкой. Освободили пространство для нашей начинки. Перекладываем на противень.

Смаженка с сосисками и яйцом. Простой рецепт от кулинара-4

Сосиски нарезаем небольшими кружочками и сразу перекладываем в наши булочки. Для сочности добавим немного томата. Нарезаем и отправляем в булочки. В каждую булочку добавим яйца.

Смаженка с сосисками и яйцом. Простой рецепт от кулинара-7

Немного посыпаем сыром. Всем известно, что дети любят плавленый сырок.

Смаженка с сосисками и яйцом. Простой рецепт от кулинара-10

Отправим булочки в предварительно разогретую духовку до готовности яйца.

Смаженка с сосисками и яйцом. Простой рецепт от кулинара-13

Завтрак готов, добавим немного свежей зелени. Посыпаем зеленью. Булочки запекались 13-15 минут. Блюдо готово, можем подавать к столу. Хорошего вам дня и приятного завтрака!

*На правах рекламы.

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