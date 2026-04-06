Гриц: Беларусь сегодня является донором продовольственной безопасности в мире
Мировой продовольственный кризис. Как логистические блокировки в Ормузском проливе и геополитические рокировки скажутся на насыщении рынков? Что в планах Беларуси на урожай? И почему от внешней конъюнктуры зависят цены? На площадке ток-шоу «По существу» разгорелись дискуссии об аппетитах завтрашнего дня. В студии – самые компетентные эксперты.
Кирилл Казаков, СТВ:
В каком положении мы находимся сейчас и в каком положении находится мир?
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Давайте сразу отметим, что белорусская экономика – это открытая экономика. Поэтому такие радикальные сдвиги, движения, тренды в мире, естественно, сказываются на нас. Вы говорите сейчас об Ормузском проливе, о американо-израильско-иранском кризисе, последствиях кризиса. Но я бы добавил – эта история началась гораздо раньше. Это еще последствия санкций, если мы говорим по продовольственной безопасности, это Клайпеда, это литовские санкции, это калийные наши удобрения.
Поэтому однозначно можно ответить так, что глобальный кризис, глобальные проблемы сказываются на Беларуси по нескольким трендам. Первый тренд – это топливо, то есть действительно стоимость топлива, энергоресурсов, это газ, это теплицы, отопление, это квартиры потребителей, нефть, особенно дизельное топливо, это сельское хозяйство. Сегодня рост цен составляет порядка 50 % плюс. И этот рост не прекращается.
Кирилл Казаков:
Но это на мировом рынке, чтобы мы не пугали, что на территории Беларуси такая история.
Георгий Гриц:
Эти 2-3 копейки, которые растут в Беларуси, – это вообще на уровне арифметической погрешности. Это заслуга диверсификации, притом не только с точки зрения России как стабильного партнера, а с точки зрения ядерной энергетики. Это тоже надо понимать, это большую долю занимает.
Второй тренд – удобрения. И тут я разделил бы. Калийные удобрения – это плечо северное, а азотные удобрения – это Юг. До 50 % азотных удобрений идут через Ормузский пролив. И тут надо отличать такой фактор, как калийные и азотные. Азотные каждый год надо вносить почву, а калийные – раз в 2-3 года. Поэтому это мы почувствуем сразу.
В конце концов, вот это напряженно сказывается на росте цен на продукты питания, логистику. Эти три тренда наложились, и в этих условиях продовольственная безопасность в Беларуси приобретает гораздо более значимый характер, чем просто продовольственная безопасность для Республики Беларусь. Мы действительно сегодня являемся донором продовольственной безопасности в мире.