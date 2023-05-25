В Минской области свыше 240 человек обратились в медучреждения с укусами клещей

Членистоногие чаще всего селятся на высокой траве или кустарниках. Наибольшее их количество встречается в увлажненных затененных лесах. Поэтому специалисты рекомендуют быть внимательными: при выходе на природу надевать максимально закрытую одежду светлых тонов, чтобы было легко заметить клеща. А также использовать репелленты.

Юлия Поташева, заведующая отделом общественного здоровья и социально-гигиенического мониторинга Борисовского зонального центра гигиены и эпидемиологии:

Заболевания, которые регистрируются больше всего на территории нашей республики, это болезнь Лайма-боррелиоза и клещевой энцефалит. После обнаружения клеща, первое, что надо сделать – это успокоиться, не паниковать и не пытаться выдернуть его из кожи. Так как это чревато его разрывом и попаданием содержимого клеща в рану. Лучше всего удалять клеща в медицинском учреждении. Если такой возможности нет, нужно взять плотную нитку, сделать петлю ближе всего к хоботку, которым он присасывается к коже, и движениями против часовой стрелки пытаться аккуратно целиком его вытащить.