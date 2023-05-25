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В Минской области свыше 240 человек обратились в медучреждения с укусами клещей

25 мая 2023 14:33
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Новости Беларуси. С марта в учреждения здравоохранения Минской области обратилось свыше 240 человек с укусами клещей. Только в Борисовском районе зафиксировано 36 случаев, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

В Минской области свыше 240 человек обратились в медучреждения с укусами клещей-1

Членистоногие чаще всего селятся на высокой траве или кустарниках. Наибольшее их количество встречается в увлажненных затененных лесах. Поэтому специалисты рекомендуют быть внимательными: при выходе на природу надевать максимально закрытую одежду светлых тонов, чтобы было легко заметить клеща. А также использовать репелленты. 

В Минской области свыше 240 человек обратились в медучреждения с укусами клещей-4

Юлия Поташева, заведующая отделом общественного здоровья и социально-гигиенического мониторинга Борисовского зонального центра гигиены и эпидемиологии: 
Заболевания, которые регистрируются больше всего на территории нашей республики, это болезнь Лайма-боррелиоза и клещевой энцефалит. После обнаружения клеща, первое, что надо сделать – это успокоиться, не паниковать и не пытаться выдернуть его из кожи. Так как это чревато его разрывом и попаданием содержимого клеща в рану. Лучше всего удалять клеща в медицинском учреждении. Если такой возможности нет, нужно взять плотную нитку, сделать петлю ближе всего к хоботку, которым он присасывается к коже, и движениями против часовой стрелки пытаться аккуратно целиком его вытащить. 

В Минской области свыше 240 человек обратились в медучреждения с укусами клещей-7

При укусе клеща советуют не использовать мази. Лучший способ избавиться от паразита – обратиться в медучреждение. Всплеск обращений пострадавших от укуса клещей происходит в основном в середине мая. Это связано с началом дачного сезона и активного отдыха на природе. 

# Укусы клещей # общество # Юлия Поташева # Фотофакт

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