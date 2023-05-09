Прямой эфир

С годами их всё меньше. Сколько ветеранов Великой Отечественной осталось в Беларуси?

09 мая 2023 18:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сегодняшний праздник – символ несгибаемой воли белорусского народа перед нечеловеческими испытаниями, воплощение всенародного сопротивления нацизму в любых его обличьях. Это подчеркнул в поздравлении с 9 Мая Президент Беларуси. Глава государства пожелал ветеранам Великой Отечественной войны крепкого здоровья, бодрости духа, долголетия и благополучия, а каждой белорусской семье – счастья, мира и добра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Белорусы с трепетом относятся к мемориалам, символизирующим подвиг народа. В центре Минска прошло возложение цветов и венков к монументу Победы.  

С годами их всё меньше. Сколько ветеранов Великой Отечественной осталось в Беларуси?-1

Виктория Ходосок, политический обозреватель:  
Хочу сразу поделиться своими впечатлениями: сегодня, в такой важный день, у обелиска Победы в Минске очень много людей. Приятно видеть не только взрослых, но и детей. На мой взгляд, такие поступки ценнее тысячи красноречивых слов. И однозначно традиция возлагать цветы к монументам стала нитью, связывающей поколения. Своим детям мы показываем очень важный и нужный пример и еще безмолвно говорим огромное спасибо: за мир, за наше настоящее – тем, кто в страшных 1940-х для нас все это отвоевал.  

С годами их всё меньше. Сколько ветеранов Великой Отечественной осталось в Беларуси?-4

К большому, конечно, сожалению, в День Великой Победы мы вынуждены говорить далеко не о мире, но, конечно же, абсолютно с мирной и правдивой позиции. Посмотрите, что происходит вокруг. Мир как будто бы ослеп: в погоне за властью и деньгами, проявляя какие-то странные амбиции. Запад ведет войну с советскими памятники, Зеленский абсурдно променял Победу на Европу, официально переименовав 9 Мая и еще много всего подобного. Так и хочется спросить: а что дальше? Попытки перекроить историю со стороны выглядят нелепыми.  

С годами их всё меньше. Сколько ветеранов Великой Отечественной осталось в Беларуси?-7

Но же есть воспоминания участников войны, архивные видео, документы, представленные на Нюрнбергском процессе. Кстати, уже сейчас многие говорят (с учетом новых открывающихся фактов) можно ли процесс считать финальной точкой в истории страшной войны? Ведь сегодня уже известно, что в годы Великой Отечественной погиб каждый третий белорус. Это подчеркнул министр обороны, выступая по поручению главнокомандующего. Конечно же, в эти дни Президент здесь, с нами, возложил цветы, какие бы домыслы ни выдавали оппоненты.  

«Папа мальчишкой попал в плен». Дети победителей рассказывают о героическом сопротивлении в годы войны.  

Своим настоящим мы обязаны именно им. К сожалению, ветеранов с годами становится все меньше и меньше. Сегодня в Беларуси проживает около 1 500 ветеранов Великой Отечественной и порядка 8 500 граждан, которые пострадали от последствий войны (в основном это бывшие узники концлагерей).  

С годами их всё меньше. Сколько ветеранов Великой Отечественной осталось в Беларуси?-10

Ядвига Еробкина, ветеран Великой Отечественной войны:  
9 Мая это все: мир, светлое небо, улыбки на лицах. Мне этот день очень хорошо помнится. Мы за очередной партией раненых приехали, забирать. С линии фронта обычно мы вывозили, наш фронтовой поезд был. Мы ожидали, и тут говорят: праздник Победы. А я была самая молодая. Было 83 женщины и руководители были только пожилые. И все, конечно, на веселе, а я не умею и не пробовала никогда. И вдруг там мне предложили глоток, оказалось – спирт. У меня все сразу и зашевелилось. Спускаюсь – идет замполит пожилой, он говорит: деточка, что с тобой? Так что я это никогда не забуду. Победа это было все.  

С годами их всё меньше. Сколько ветеранов Великой Отечественной осталось в Беларуси?-13

Тамара Вешнякова, ветеран Великой Отечественной войны:  
Очень хорошо помню. Я жила в Ленинграде на Петроградской стороне и помню, когда был День Победы. Это было что такое. Мы от радости и плакали, и радовались. Память это все, чтобы только не было войны, чтобы был день Победы, который порохом пропах. Это память с сединою на висках. Это радость, это счастье. Поэтому нам не нужна война, нам нужен мир. Мир – это счастье народа, мир – это светлое солнце над всей землей, это дружба всех стран, мир – это смерть палачам.  

# День Победы # общество # Виктория Ходосок # Александр Лукашенко # Виктор Хренин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Папа мальчишкой попал в плен». Дети победителей рассказывают о героическом сопротивлении в годы войны
09 мая 2023 18:15

«Папа мальчишкой попал в плен». Дети победителей рассказывают о героическом сопротивлении в годы войны

Возложение цветов под присмотром полиции. Как 9 Мая прошло в Европе?
09 мая 2023 18:01

Возложение цветов под присмотром полиции. Как 9 Мая прошло в Европе?

150 праздничный локаций ко Дню Победы подготовили в Минске. Побывали на самых впечатляющих из них
09 мая 2023 17:18

150 праздничный локаций ко Дню Победы подготовили в Минске. Побывали на самых впечатляющих из них