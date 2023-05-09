С годами их всё меньше. Сколько ветеранов Великой Отечественной осталось в Беларуси?

Новости Беларуси. Сегодняшний праздник – символ несгибаемой воли белорусского народа перед нечеловеческими испытаниями, воплощение всенародного сопротивления нацизму в любых его обличьях. Это подчеркнул в поздравлении с 9 Мая Президент Беларуси. Глава государства пожелал ветеранам Великой Отечественной войны крепкого здоровья, бодрости духа, долголетия и благополучия, а каждой белорусской семье – счастья, мира и добра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусы с трепетом относятся к мемориалам, символизирующим подвиг народа. В центре Минска прошло возложение цветов и венков к монументу Победы.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Хочу сразу поделиться своими впечатлениями: сегодня, в такой важный день, у обелиска Победы в Минске очень много людей. Приятно видеть не только взрослых, но и детей. На мой взгляд, такие поступки ценнее тысячи красноречивых слов. И однозначно традиция возлагать цветы к монументам стала нитью, связывающей поколения. Своим детям мы показываем очень важный и нужный пример и еще безмолвно говорим огромное спасибо: за мир, за наше настоящее – тем, кто в страшных 1940-х для нас все это отвоевал.

К большому, конечно, сожалению, в День Великой Победы мы вынуждены говорить далеко не о мире, но, конечно же, абсолютно с мирной и правдивой позиции. Посмотрите, что происходит вокруг. Мир как будто бы ослеп: в погоне за властью и деньгами, проявляя какие-то странные амбиции. Запад ведет войну с советскими памятники, Зеленский абсурдно променял Победу на Европу, официально переименовав 9 Мая и еще много всего подобного. Так и хочется спросить: а что дальше? Попытки перекроить историю со стороны выглядят нелепыми.

Но же есть воспоминания участников войны, архивные видео, документы, представленные на Нюрнбергском процессе. Кстати, уже сейчас многие говорят (с учетом новых открывающихся фактов) можно ли процесс считать финальной точкой в истории страшной войны? Ведь сегодня уже известно, что в годы Великой Отечественной погиб каждый третий белорус. Это подчеркнул министр обороны, выступая по поручению главнокомандующего. Конечно же, в эти дни Президент здесь, с нами, возложил цветы, какие бы домыслы ни выдавали оппоненты. «Папа мальчишкой попал в плен». Дети победителей рассказывают о героическом сопротивлении в годы войны. Своим настоящим мы обязаны именно им. К сожалению, ветеранов с годами становится все меньше и меньше. Сегодня в Беларуси проживает около 1 500 ветеранов Великой Отечественной и порядка 8 500 граждан, которые пострадали от последствий войны (в основном это бывшие узники концлагерей).

Ядвига Еробкина, ветеран Великой Отечественной войны:

9 Мая это все: мир, светлое небо, улыбки на лицах. Мне этот день очень хорошо помнится. Мы за очередной партией раненых приехали, забирать. С линии фронта обычно мы вывозили, наш фронтовой поезд был. Мы ожидали, и тут говорят: праздник Победы. А я была самая молодая. Было 83 женщины и руководители были только пожилые. И все, конечно, на веселе, а я не умею и не пробовала никогда. И вдруг там мне предложили глоток, оказалось – спирт. У меня все сразу и зашевелилось. Спускаюсь – идет замполит пожилой, он говорит: деточка, что с тобой? Так что я это никогда не забуду. Победа это было все.