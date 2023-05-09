«Папа мальчишкой попал в плен». Дети победителей рассказывают о героическом сопротивлении в годы войны

Это великий праздник. Он останется, наверное, на века в нашей памяти. Мы идем, чтобы почтить их память. Уже много времени прошло, они отдали жизнь за нас. Лежат в братских могилах по всему Советскому Союзу, через Польшу, Германию. Они не делились, они все освобождали нашу страну, чтобы мы, славяне, не были у немцев унтерменшами. Для меня это святое, это мой родной дядя. Я основной носитель памяти, все его братья и сестры родные ушли. Большая семья была: пять сестер, три брата, мой отец самый младший. Это старший брат, я несу о нем память.

Для меня это не просто праздник, это боль, слезы, мужество, подвиг, сила. Мой папа 1923 года рождения, в 1941-м ему как раз исполнилось 18. Мама – 1926-го, она работник тыла. И папа сразу попал в 1-ый Белорусский под командованием Рокоссовского. Ему было 18, в 19 лет он мальчишкой попал в плен. На 9 Мая он всегда плакал, потому что рассказывал, что живет не свою жизнь, а жизнь 25 человек, которых расстреляли, когда он бежал из плена. Там же сотнями формировались, и когда кто-то сбегал, каждого четвертого расстреливали, пополняли новыми пленными. Добираться до своих сложно, в основном – по ночам, потому что не знаешь, кто в деревне: свои или немцы. И как-то видит: мотоциклисты, и он прыгнул в копну сена. А они как проверяли? Штыками. И он, 19-летний мальчишка, дал себе слово молчать, чтобы ни случилось. Конечно, коснулись его, но, слава богу, ранения оказались не смертельными, по касательной прошли. Так добрался до своих, потом опять. Был ранен, неоднократно контужен, и у него на руке номер концлагеря, татуировка, как обычно набивали. И он потом забил это деревом, крону сделал, чтобы забыть. А мы с сестрой малые на него залезем и: что это, расскажи? А он: как-нибудь расскажу.