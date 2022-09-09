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В Беларуси посеяно 10% озимых зерновых. Какие сроки установлены для регионов?

09 сентября 2022 08:11
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Новости Беларуси. Продовольственная безопасность страны. В Беларуси посеяно 10 % озимых зерновых. Это 160 тысяч гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси посеяно 10% озимых зерновых. Какие сроки установлены для регионов?-1

Для каждого региона существуют оптимальные сроки сева. Если на севере это 25 сентября, то на юге – 5 октября. Чтобы создать предпосылки для получения высокого урожая, почву следует хорошо заправить. Минеральных удобрений в целом по стране накоплено 95 % к плану (год назад аграрии имели лишь 80 %).

# Посевная кампания # общество # Фотофакт

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