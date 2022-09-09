В Беларуси посеяно 10% озимых зерновых. Какие сроки установлены для регионов?

Новости Беларуси. Продовольственная безопасность страны. В Беларуси посеяно 10 % озимых зерновых. Это 160 тысяч гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для каждого региона существуют оптимальные сроки сева. Если на севере это 25 сентября, то на юге – 5 октября. Чтобы создать предпосылки для получения высокого урожая, почву следует хорошо заправить. Минеральных удобрений в целом по стране накоплено 95 % к плану (год назад аграрии имели лишь 80 %).