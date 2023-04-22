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«С детства мы приучены к тому». Депутаты Палаты представителей не остались в стороне и тоже вышли на субботник

22 апреля 2023 17:41
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Новости Беларуси. Эстафету субботника приняла и нижняя палата парламента. Депутатский корпус во главе с вице-спикером Валерием Мицкевичем трудился над созданием природно-ландшафтной композиции в честь Года мира и созидания в районе столичной улицы Пулихова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«С детства мы приучены к тому». Депутаты Палаты представителей не остались в стороне и тоже вышли на субботник-1

Около трех десятков лиственных и хвойных деревьев сделали этот уголок еще более уютным, ухоженным и привлекательным для проведения активного досуга горожан.

«С детства мы приучены к тому». Депутаты Палаты представителей не остались в стороне и тоже вышли на субботник-4

Валерий Мицкевич, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Белорусы всегда были сообща, они держались вместе, когда защищали свою землю, свою Родину, они в труде всегда были вместе. У белорусов есть такая черта – помогать друг другу.

«С детства мы приучены к тому». Депутаты Палаты представителей не остались в стороне и тоже вышли на субботник-7

Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Еще с детства мы приучены к тому, чтобы заниматься уборкой родного края. И мы прекрасно понимаем, что чем красивее будет наша страна, тем приятнее будут нам в ней жить. И самое главное – мы показываем пример нашим малышам, нашему младшему поколению, как надо ухаживать за своей страной.

«С детства мы приучены к тому». Депутаты Палаты представителей не остались в стороне и тоже вышли на субботник-10

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Для меня это действительно важная традиция и для всех депутатов, мы постоянно откликаемся на такие замечательные акции. Для меня еще важно то, что это мой родной район. Я депутат по Фрунзенскому району, но проживала как раз в Партизанском. Здесь бегали мои дети, они выросли здесь. И для меня это тоже символично, что сегодня здесь озеленяется эта прекрасная территория.

«С детства мы приучены к тому». Депутаты Палаты представителей не остались в стороне и тоже вышли на субботник-13

Выбор локации не случаен, прилегающий парк Горького и набережная вдоль Свислочи – излюбленное место отдыха минчан. Депутаты заверили, что традиция точно найдет свое продолжение. И местные жители в этом играют немаловажную роль.

# Субботники в Беларуси # общество # Валерий Мицкевич # Людмила Макарина-Кибак # Марина Ленчевская # Фотофакт

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