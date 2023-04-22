Весна наконец вступила в свои права! Синоптики сделали прогноз на последнюю неделю апреля

Белорусская погода наконец взяла курс на весну. На этой неделе днем солнце прогревало воздух от +13 до +19 °С, ночью от +1 до +10 °С, рассказали в программе «Плюс-минус». Рост уровня воды весеннего половодья с суточной интенсивностью 1-3 сантиметра наблюдался лишь в бассейне Припяти. На остальных реках отмечался спад.

Ну а чего ждать белорусам на предстоящей неделе?

Погоду ночью и утром будет определять неустойчивая воздушная масса, днем в основном скажется влияние области повышенного давления. Будет облачно с прояснениями. Ночью и утром преимущественно по западной половине, днем в отдельных районах Брестской и Гродненской областей пройдут кратковременные дожди.