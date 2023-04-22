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Весна наконец вступила в свои права! Синоптики сделали прогноз на последнюю неделю апреля

22 апреля 2023 16:16
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Белорусская погода наконец взяла курс на весну. На этой неделе днем солнце прогревало воздух от +13 до +19 °С, ночью от +1 до +10 °С, рассказали в программе «Плюс-минус». Рост уровня воды весеннего половодья с суточной интенсивностью 1-3 сантиметра наблюдался лишь в бассейне Припяти. На остальных реках отмечался спад.

Ну а чего ждать белорусам на предстоящей неделе?

Погоду ночью и утром будет определять неустойчивая воздушная масса, днем в основном скажется влияние области повышенного давления. Будет облачно с прояснениями. Ночью и утром преимущественно по западной половине, днем в отдельных районах Брестской и Гродненской областей пройдут кратковременные дожди.

Весна наконец вступила в свои права! Синоптики сделали прогноз на последнюю неделю апреля-1

Ветер северо-восточный, восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3...+8 °С, максимальная днем +11...+16 °С. В середине недели температурный фон существенно не изменится, пройдут кратковременные дожди. 

В Москве +17°С, в Париже +12°С. О погоде в Европе на неделю с 24 по 30 апреля читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.  

Весна наконец вступила в свои права! Синоптики сделали прогноз на последнюю неделю апреля-4

Весна наконец вступила в свои права! Синоптики сделали прогноз на последнюю неделю апреля-6

Весна наконец вступила в свои права! Синоптики сделали прогноз на последнюю неделю апреля-8

Весна наконец вступила в свои права! Синоптики сделали прогноз на последнюю неделю апреля-10

Весна наконец вступила в свои права! Синоптики сделали прогноз на последнюю неделю апреля-12

Весна наконец вступила в свои права! Синоптики сделали прогноз на последнюю неделю апреля-14

# Погода в Беларуси # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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