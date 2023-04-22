Когда начнутся первые грозы и будет ли лето жарким? Народные приметы на конец апреля

К гадалке не ходи! Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 24 апреля православная церковь вспоминает священномученика Антипа, рассказали в программе « Плюс-минус ». Если на восходе солнце белого цвета, то впереди ясные и теплые дни, а если красное, то вся весна будет ненастной и холодной. Теплую погоду также предвещает молодой месяц, у которого острые концы смотрят вверх.

25 апреля православные христиане почитают память святого Василия Исповедника. По приметам, если в этот день идет дождь, то в первые дни мая также будет дождливая погода, а вот теплый и солнечный день обещает урожайный год. Считалось, что если 25 апреля солнце сильно греет, то зима уже отступила окончательно и больше не вернется.

Если ночь на 26 апреля выдалась звездной – год пройдет удачно. На дубе осталось много желудей – урожай будет богатый, а следующая зима – холодной. Если в лесу протяжно поет кукушка – скоро придет тепло. Дуб распустился – летняя погода не за горами.