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Когда начнутся первые грозы и будет ли лето жарким? Народные приметы на конец апреля

22 апреля 2023 16:15
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К гадалке не ходи! Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 24 апреля православная церковь вспоминает священномученика Антипа, рассказали в программе «Плюс-минус». Если на восходе солнце белого цвета, то впереди ясные и теплые дни, а если красное, то вся весна будет ненастной и холодной. Теплую погоду также предвещает молодой месяц, у которого острые концы смотрят вверх.  

Когда начнутся первые грозы и будет ли лето жарким? Народные приметы на конец апреля-1

25 апреля православные христиане почитают память святого Василия Исповедника. По приметам, если в этот день идет дождь, то в первые дни мая также будет дождливая погода, а вот теплый и солнечный день обещает урожайный год. Считалось, что если 25 апреля солнце сильно греет, то зима уже отступила окончательно и больше не вернется.  

Если ночь на 26 апреля выдалась звездной – год пройдет удачно. На дубе осталось много желудей – урожай будет богатый, а следующая зима – холодной. Если в лесу протяжно поет кукушка – скоро придет тепло. Дуб распустился – летняя погода не за горами.   

Когда начнутся первые грозы и будет ли лето жарким? Народные приметы на конец апреля-4

Православная церковь 27 апреля почитает святого Мартына. В народе считали, что с этого дня начинаются первые грозы. По народным приметам, если на Мартына стоит холодная и ненастная погода, то лето, наоборот, будет жарким. А если погода теплая и солнечная, то скоро надолго похолодает.  

Когда начнутся первые грозы и будет ли лето жарким? Народные приметы на конец апреля-7

Если ночью 28 апреля холодно, а днем очень жарко – вскоре придет хорошая погода. Если день ясный, а вечером на небе облака сгущаются – вскоре изменится погода, пройдет дождь. Заря красного цвета предвещает ветреную и дождливую погоду.  

Весна наконец вступила в свои права! Синоптики сделали прогноз на последнюю неделю апреля.

# Погода # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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