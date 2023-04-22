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Стало известно, сколько белорусы заработали на субботнике. Подробностями поделился заместитель премьер-министра

22 апреля 2023 17:07
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Новости Беларуси. Более 12 миллионов рублей собрано по итогам республиканского субботника. О результатах масштабной акции сообщил заместитель премьер-министра Леонид Заяц. Руководство правительства и представители Совета министров не упустили возможность внести вклад в будущее нашей страны и тоже приобщились к доброй традиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стало известно, сколько белорусы заработали на субботнике. Подробностями поделился заместитель премьер-министра-1

Сменив пиджаки и галстуки на одежду поудобней, они работали в Столбцовском лесхозе. Эта земля в районе Окинчиц знаковая для каждого белоруса, ведь здесь родился писатель, драматург и поэт Якуб Колас. Общими усилиями территория почти в 3 гектара получила новую жизнь.

Стало известно, сколько белорусы заработали на субботнике. Подробностями поделился заместитель премьер-министра-4

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:
Немало людей приняло участие в субботнике. Приведены в порядок захоронения времен Великой Отечественной войны, мемориалы, комплексы, памятные места, убраны скверы, парки, придорожные полосы. И сумма собранных средств составляет более 12 миллионов рублей. Изначально мы предполагали, что будет около 12 миллионов, а на сегодня (по нашим данным) есть 12,3 миллиона.

# Субботники в Беларуси # общество # Леонид Заяц # Фотофакт

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