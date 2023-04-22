Стало известно, сколько белорусы заработали на субботнике. Подробностями поделился заместитель премьер-министра

Новости Беларуси. Более 12 миллионов рублей собрано по итогам республиканского субботника. О результатах масштабной акции сообщил заместитель премьер-министра Леонид Заяц. Руководство правительства и представители Совета министров не упустили возможность внести вклад в будущее нашей страны и тоже приобщились к доброй традиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сменив пиджаки и галстуки на одежду поудобней, они работали в Столбцовском лесхозе. Эта земля в районе Окинчиц знаковая для каждого белоруса, ведь здесь родился писатель, драматург и поэт Якуб Колас. Общими усилиями территория почти в 3 гектара получила новую жизнь.