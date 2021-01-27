«С детьми занимаемся в игровой форме». Как ребёнку доступно объяснить правила безопасности?

Новости Беларуси. Каждая чрезвычайная ситуация – это монетка в копилку опыта спасателей. Сотрудники МЧС признаются: похожих случаев не существует. И важно быстро сориентироваться, найти решение. Для этого постоянно проводят учения, совершенствуют техническое оснащение и проходят повышение квалификации, чтобы спасти каждую жизнь. Только вдумайтесь в цифры: в 2020-м в области сделали 24 000 выездов, спасли 183 человека, 21 из которых – дети. И это далеко не все, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.

Сергей Лапанович, начальник Минского областного управления МЧС:

Конечно, мы не останавливались, в рамках совершенствования государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Минской области проводилась большая и эффективная работа. В части только приобретено 23 дизель-генератора, чтобы объекты жизнеобеспечения, которые должны круглосуточно работать, были всегда под напряжением. Работа по объектам с массовым пребыванием людей находится на постоянном контроле в органах власти, у нас. Только в 2020 году 196 объектов были оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения людей. Конечно, развивается и сама служба. 15 единиц аварийно-спасательной техники поступило, мы развиваем поисково-спасательную службу на базе пожарного аварийно-спасательного отряда в Молодечно. Актуален вопрос поиска людей, которые потерялись в лесах. Это весна, лето, осень – грибники, ягодники. 153 человека найдено. Это те люди, которые просили помощи, оказались в беде. Мы работаем сегодня немного в другом режиме и в рамках обучения населения. Ограничены мы в выступлениях в трудовых коллективах, на сельских сходах граждан. Поэтому мы больше уделяем внимания работе через средства массовой информации. В том числе и работе в реальных, современных условиях. Это онлайн-трансляции, проведение различных дистанционных площадок, это и граффити, и безопасные остановки, и транспорт, и многое другое. В области работают шесть региональных центров по безопасности и 12 мини-центров, в которых в 2020 году прошли обучение более 16 000 человек.

Один из таких центров скоро откроется и на базе школы в Червене. Там уже заканчивают работы. Яркие учебные площадки помогают детям лучше узнать о правилах безопасности. С ребятами спасатели в принципе стараются проводить много игр, уроков и выездов. Чтобы они тоже знали: легче предупредить, чем тушить.

Евгений Кулаго, начальник Червенского РОЧС:

Налажена работа с молодежью. В этом году торжественное открытие мини-центра безопасности жизнедеятельности, в котором будем обучать всех школьников и дошкольников. Ежегодно и регулярно проводятся выступления на родительских собраниях, проводятся различные профилактические акции в детских лагерях и детских учреждениях образования. Данная работа дает свой эффект. Молодое поколение понимает, что такое безопасность, понимает, что им делать в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Эта работа будет постоянно совершенствоваться, развиваться дальше. Дети больше всего воспринимают визуальную информацию и на своем примере, поэтому с детьми затрагивается в основном игровая форма подачи информации, они испытывают эмоции в каких-то игровых формах обучения безопасности жизнедеятельности. Они на этих эмоциях рассказывают это и своим родителям. Родители, принимая эту информацию, задумываются о своей безопасности, о безопасности близких.