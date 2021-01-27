Коронавирус у детей. При каких симптомах родители должны бить тревогу?

Новости Беларуси. В Беларуси снижается заболеваемость коронавирусной инфекцией среди детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Маленькие пациенты по-прежнему переносят COVID-19 легче взрослых. Но есть симптомы, которые должны насторожить родителей.

Ребенка следует обязательно показать врачу при наличии трех основных показателей: температура выше 38°C, кашель и одышка. Эти проявления чаще всего являются признаком COVID-19 и требуют госпитализации. Этот вирус может протекать у детей как и острая кишечная инфекция, на что родителям тоже стоит обратить внимание. С первого дня заболевания маленьких пациентов наблюдают педиатры поликлиник. При легкой форме заболевания ребенок лечится на дому, сегодня это 80 % от общего числа.

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Не стоит забывать и о первостепенных методах защиты: дистанция, масочный режим и мытье рук. Медики также не рекомендуют заниматься самолечением и принимать антибиотики без назначения врача.