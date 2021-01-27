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«Лимон обязательно должен быть». Завкафедрой БГМУ рассказала, как обезопасить себя от коронавируса

27 января 2021 11:42
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Новости Беларуси. В Беларуси снижается заболеваемость коронавирусной инфекцией среди детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Маленькие пациенты по-прежнему переносят COVID-19 легче взрослых. Но есть симптомы, которые должны насторожить родителей.  

«Лимон обязательно должен быть». Завкафедрой БГМУ рассказала, как обезопасить себя от коронавируса-1

Оксана Романова, заведующая кафедрой детских инфекционных болезней БГМУ, профессор, доктор медицинских наук:
Заболеваемость снижается, потому что это видно. Наша больница сейчас уже работает только на детей практически. То есть мы госпитализируем только деток. На сегодня это где-то 390 пациентов. Мы сейчас видим другую патологию инфекционную. То есть уже есть ветряная оспа появляется, есть просто острые респираторные инфекции, такие как парагрипп, потому что уже грипп скоро пойдет. Мы сейчас живем в век пандемии коронавируса. Любая вирусная инфекция должна рассматриваться как коронавирусная инфекция. Для того чтобы себя как-то обезопасить от коронавирусной инфекции – это нормальный рацион питания, это чай, обильное питье, это лимон обязательно должен быть. Сейчас очень большое внимание уделяется, например, витамину D. То есть укреплять себя.  

# Коронавирус # общество # Оксана Романова # Фотофакт

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