«Дым просто поглощает тебя, один – два вдоха и всё». Мама двух детей рассказала, как спасала семью от пожара

Новости Беларуси. Ежегодно ряды спасателей пополняются новобранцами. В 2020-м на службу в Минской области заступило 45 молодых бойцов. Каждый из них знает: профессионализм, отвага и честь – для спасателя самые важные качества. И каждый готов помогать. У Егора Горячева это стремление было с детства. Поэтому, выбирая профессию, парень сразу решил идти в МЧС. За годы службы привык к дисциплине, закалил характер, теперь успешно работает начальником караула Смиловичской пожарной аварийно-спасательной части № 2. Признается, с коллективом очень повезло. Старшие товарищи и работать умеют, и подсказать могут. Поэтому команда для спасателя – это, считай, вторая семья, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.

Егор Горячев, начальник караула Смиловичской пожарной аварийно-спасательной части № 2:

Всегда, когда ты приезжаешь на пожар, должна быть команда и слаженность действий. По прибытию на пожар мы должны в максимально короткие сроки оценить обстановку и выбрать правильное решение по тушению пожара. Даже после смены нас могут вызвать в любую секунду, если где-нибудь будет большой пожар, для тушения которого нужны будут дополнительные силы. Тогда нас могут по тревоге собрать, мы должны за час собраться в положенном месте уже готовыми к любой чрезвычайной ситуации. Мы должны выдвинуться и помогать. Так что всегда ты начеку, готов идти и помогать людям. Самый запоминающийся был пожар, когда мы приехали на пожар первыми, увидели, что с четвертого этажа шел дым. Нам махали люди, надо было в кратчайшие сроки прийти им на помощь. Мы приняли решение: организовать группу газодымозащитной службы по спасению людей. Сразу же взяли аппараты, маски для спасаемого, пошли на помощь. Уже в подъезде нас ждали люди, кричали, что слева на четвертом этаже в квартире находятся дети, которых надо скорее спасать. Мы сразу включились в аппараты и пошли в непригодную для дыхания среду для спасения детей.

Этот пожар в районе запомнили многие. Четырехэтажный дом сильно пострадал. Из квартир пришлось доставать жильцов, которые оказались заперты в помещении. Одними из пленников была и семья Тулатиных. Когда Светлана вспоминает тот вечер, голос до сих пор немного дрожит. Они с детьми приехали поздравлять бабушку с юбилеем и даже подумать не могли, что самостоятельно выйти уже не смогут. В соседней квартире ночью случился пожар. Светлана вспоминает: когда в поисках источника странного запаха открыла входную дверь, оттуда повалил столб черного дыма. Именно тогда она поняла: выйти самим у них уже не получится.

Светлана Тулатина:

Первое, что я сделала в этой ситуации, позвонила, конечно, в пожарную. Не один, не два, а три – пять раз. Когда происходит паника, человек не понимает и думает, что, может, еще раз позвонить, может, быстрее они приедут. Дети, конечно, в первый раз повстречались с этой ситуацией, поэтому у них был страх. Страх от того, что они увидели дым, когда они ощутили этот дым. Они понимали, что это уже признаки пожара какого-то, поэтому, конечно, у них была паника, страх. Мы пытались успокоить, что приедут пожарные, не волнуйтесь, не переживайте, как делается в этой обстановке. При приезде спасателей нас выводили через квартиру, нам надевали противогаз, потому что квартира была полностью задымлена. Это были первые ощущения, никогда мы не сталкивались с пожаром. Дым, который просто поглощает тебя. Кажется, что ты делаешь один – два вдоха и все. Я так понимаю, что на елке находились огоньки, гирлянда, они вспыхнули, и получилось задымление, которое начало тлеть. Понимаете, огня как такового не было, но был едкий дым, который полностью дом весь окружил, везде попал. У нас шесть квартир, получается, лестничных в коридоре. У нас была двойная дверь, этот дым прошел. Мы даже не могли выйти в коридор своей квартиры – стояли на балконе, потому что уже там мы не могли пройти без масок вообще никак. Нас искали пожарные, когда они выламывали дверь к нам, кричали, даже не было слышно, потому что мы были заперты в каждой комнате, стояли на балконе. В комнате было уже нечем дышать. Не говоря о том, что происходило на общем коридоре и в той квартире, где было задымление. В первую очередь, это большой урок для всех нас, для детей, чтобы в будущем они понимали, что это такое, что делать в данной ситуации. Главное – это не паниковать.

Первыми из квартиры выводили именно детей. На них тот вечер произвел неизгладимое впечатление. Теперь уроки ОБЖ в школе ребята точно пропускать не будут. А чтобы сказать «спасибо» спасателям, в их профессиональный праздник дети приехали подарить сотрудникам МЧС рисунки, где изобразили события того вечера. На память еще об одних спасенных жизнях. И хотя испугаться ребята толком не успели, теперь точно знают, кто такие спасатели и как быстро они работают.

Кирилл и Ксения Тулатины:

Ничего не успела понять, только то, что меня спасают и все, потому что меня так быстро передали, все так быстро сделали, что я уже была на улице. А я об этом не думал, потому что я впервые думал о своем здоровье, я вышел на балкон и ждал спасателей. Я считаю, что это настоящие герои, которые самые сильные, самые смелые, не знают, что такое опасность.