«С Дальним Востоком мы всегда готовы развивать сотрудничество». Президент встретился с губернатором Приморского края

Новости Беларуси. Беларусь всегда готова развивать сотрудничество с Дальним Востоком России. Об этом сегодня заявил глава государства на встрече с губернатором Приморского края, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко и Олег Кожемяко давно знакомы. Российский губернатор в Беларуси бывал не раз (крайний – меньше года назад). Ко всему Олег Кожемяко возглавляет Приморский край уже без малого 5 лет. До этого был губернатором Сахалинской области, еще раньше – Амурской. Потому хорошо знает, как это, сотрудничать с белорусами. У нас большой интерес показать себя и свои способности. Правда, товарооборот между партнерами не велик и этот факт стороны не скрывают. Свой отпечаток накладывает расстояние – от Минска до Владивостока почти 10 тысяч километров. В Приморский край белорусы в основном поставляют технику и продукты питания. Сотрудничаем и в строительной отрасли. Здесь наши специалисты себя уже давно зарекомендовали. Белорусские цена-качество на товары и услуги – в топе у российских потребителей. Так, к примеру, на острове Русский не так давно возвели уникальный образовательный комплекс, участие в работах принимали и белорусы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Благодарен не только за то, что вы приезжаете в Беларусь, но и очень в средствах массовой информации отслеживаю, вижу ваши заявления, поддержку Беларуси и белорусских товаров, продукции, которую мы производим, вашу в Приморье заинтересованность в приобретении нашей продукции. Чего греха таить, ваши высказывания, хорошие, положительные отзывы о нашей экономике имеют хороший отзвук у ваших коллег на Дальнем Востоке. А с Дальним Востоком мы всегда готовы развивать сотрудничество. Конечно, расстояния накалывают определенный отпечаток. И даже не расстояния, а загруженность сегодня железных дорог, которые имеются в том направлении (Байкало-Амурской и других в восточном направлении). И поскольку центр тяжести экономики России и Беларуси сместился сегодня на Восток, и вы как никогда востребованы – это хорошо. Но то, что железные дороги не справляются с этим потоком (Владимир Владимирович рассказывал об этом на последней нашей встрече в Москве) – это факт. И тут нам надо работать вместе, чтобы расширить эти узкие места.