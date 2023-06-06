Хоккейный матч с участием детей из ДНР прошёл на «Олимпик Арене»

В самом начале июня они уже опробовали лед арены – тогда заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Дмитрий Басков организовал для гостей сеанс массового катания и предложил сыграть в хоккей вместе.

Дмитрий Басков, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы встречались с ними на новогодних каникулах. На прошлой неделе они уже попробовали этот лед и настолько вдохновились и воодушевились, что сегодняшнее мероприятие само собой организовалось с огромным желанием детей. Что касается моего отношения к этому, на самом деле мы понимаем, что эти дети нуждаются в поддержке, заботе, безопасности. Как раз той, которую может обеспечить наша страна.