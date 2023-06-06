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Хоккейный матч с участием детей из ДНР прошёл на «Олимпик Арене»

06 июня 2023 07:38
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Минская «Олимпик Арена» приняла хоккейный матч с участием приехавших на каникулы в Беларусь детей из Донецкой Народной Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хоккейный матч с участием детей из ДНР прошёл на «Олимпик Арене»-1

В самом начале июня они уже опробовали лед арены – тогда заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Дмитрий Басков организовал для гостей сеанс массового катания и предложил сыграть в хоккей вместе.

Хоккейный матч с участием детей из ДНР прошёл на «Олимпик Арене»-4

Дмитрий Басков, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы встречались с ними на новогодних каникулах. На прошлой неделе они уже попробовали этот лед и настолько вдохновились и воодушевились, что сегодняшнее мероприятие само собой организовалось с огромным желанием детей. Что касается моего отношения к этому, на самом деле мы понимаем, что эти дети нуждаются в поддержке, заботе, безопасности. Как раз той, которую может обеспечить наша страна.

Хоккейный матч с участием детей из ДНР прошёл на «Олимпик Арене»-7

Даже такие непродолжительные каникулы помогут детям из ДНР завести новые знакомства, набраться сил и энергии. А яркие впечатления от поездки в Беларусь запомнятся, безусловно, надолго.

# Благотворительная акция # общество # Дмитрий Басков # Фотофакт

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