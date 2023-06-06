«Разработки не только на бумаге». В Академии наук представят достижения отечественных микробиологов

Новости Беларуси. А в Национальной академии наук стартовал форум микробиологов. XIII Международная конференция по биотехнологиям собрала ученых из России, Узбекистана, Казахстана, Китая и США. Свои разработки представят более 240 специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новинки мирового уровня предназначены для сельского хозяйства, промышленности, здравоохранения и других сфер. Отдельное внимание на форуме уделят таким актуальным вопросам, как биоразложение пластика и поддержка растений. Так, белорусские ученые разработали препарат, способный защищать насаждения возле дорог от противогололедных реагентов. А также фермент для птицеводов, который поможет расщеплять перья. За такими биотехнологиями будущее.

Александр Шепшелев, директор Института микробиологии Национальной академии наук Беларуси:

На базе нашей конференции действует небольшая выставка, которая позволяет воочию убедиться, что разработки не только на бумаге, но и в реальной жизни. В целом сегодня можно смело утверждать, что без исследований в области микробиологии невозможно двигать направления науки должным образом и конкурировать на внешних рынках. Как раз исследования, которыми занимаются ученые, посвящены снижению затрат на производство, повышению качества, конкурентоспособности продуктов, что позволяет позиционировать нашу продукцию, отечественную, в том числе и на зарубежных рынках.