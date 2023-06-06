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Народ Швеции с Национальным днём поздравил Александр Лукашенко

06 июня 2023 08:15
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Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Швеции с национальным днем. В своем послании глава государства отметил, что два столетия мира в стране способствовали строительству развитого, самостоятельного, социально ориентированного государства. Беларусь искренне заинтересована в возобновлении политического диалога со Швецией, основанного на равноправии и взаимном уважении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Народ Швеции с Национальным днём поздравил Александр Лукашенко-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Убежден, что вопреки всем политическим противоречиям, кампаниям по дезинформации в отношении Беларуси наши народы сохранят хорошие отношения, построенные на стремлении к социальной справедливости и уважении честного труда. Только через расширение сотрудничества в экономической, гуманитарной, природоохранной и других отраслях белорусы и шведы могут содействовать достижению мира и укреплению безопасности в странах Европы.

# Беларусь-Швеция # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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