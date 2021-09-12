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Впервые в истории на Минском полумарафоне сделали рейсбук. Что это такое и где посмотреть?

12 сентября 2021 13:40
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Новости Беларуси. Белорусская столица 12 сентября по-спортивному продолжила празднование Дня города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На старт Минского полумарафона вышли 10 тысяч участников из 40 стран.

Впервые в истории на Минском полумарафоне сделали рейсбук. Что это такое и где посмотреть?-1

Основные дистанции – 21, 10 и 5,5 километров. Впервые в истории проведения состязаний организаторы подготовили рейсбук – книгу, в которой собрана вся информация о полумарафоне. Она доступна в личном кабинете у каждого зарегистрированного бегуна.

Впервые в истории на Минском полумарафоне сделали рейсбук. Что это такое и где посмотреть?-4

По маршруту было оборудовано 12 музыкальных интерактивных площадок, а на основной сцене около Дворца спорта наградили победителей забегов. Здесь же выступили артисты белорусской эстрады.

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# Минский полумарафон # общество # Фотофакт

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