Впервые в истории на Минском полумарафоне сделали рейсбук. Что это такое и где посмотреть?

Новости Беларуси. Белорусская столица 12 сентября по-спортивному продолжила празднование Дня города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На старт Минского полумарафона вышли 10 тысяч участников из 40 стран.
Новости Беларуси. Белорусская столица 12 сентября по-спортивному продолжила празднование Дня города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На старт Минского полумарафона вышли 10 тысяч участников из 40 стран.
Основные дистанции – 21, 10 и 5,5 километров. Впервые в истории проведения состязаний организаторы подготовили рейсбук – книгу, в которой собрана вся информация о полумарафоне. Она доступна в личном кабинете у каждого зарегистрированного бегуна.
По маршруту было оборудовано 12 музыкальных интерактивных площадок, а на основной сцене около Дворца спорта наградили победителей забегов. Здесь же выступили артисты белорусской эстрады.
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