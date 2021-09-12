Впервые в истории на Минском полумарафоне сделали рейсбук. Что это такое и где посмотреть?

Новости Беларуси. Белорусская столица 12 сентября по-спортивному продолжила празднование Дня города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На старт Минского полумарафона вышли 10 тысяч участников из 40 стран.