Помните семью, которая бежала Полумарафон-2021 с коляской? Вот что они рассказали на финише

Новости Беларуси. Минский полумарафон. На старт вышли 10 тысяч участников из 40 стран – Минск 12 сентября по-спортивному продолжил празднование Дня города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Я натерпелась сегодня, но я счастлива». Эмоции победителей Минского полумарафона смотрите здесь.

Яна Шипко, корреспондент:

Многие старались просто «выбежать» из своих личных рекордов, улучшить свои результаты. И это удалось. Мы встретили на дистанции и детей, и очень пожилых людей. Многие бежали семьями, с детства прививая детям любовь к спорту.

– Здравствуйте.

– Всей прямо всей семьей бежите?

– Да. Следом супруга.

– И сына даже взяли с собой?

– Естественно. Надо его приучать с малолетства. Он у нас еще в животике был, приезжал на Минский полумарафон прошлый. Позапрошлого года.

– С детства с родителями, везде побывает.

­– Да, да.

– А как вообще настрой, как бежится, как трасса?

– Отлично. Пока отстаем чуть-чуть, запоздали, пока прособирались. Нет, главное – участие, согласен.

Сделать пробежку и скриншот. Как принять участие в Минском полумарафоне онлайн, читайте здесь.