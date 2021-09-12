Помните семью, которая бежала Полумарафон-2021 с коляской? Вот что они рассказали на финише
Новости Беларуси. Минский полумарафон. На старт вышли 10 тысяч участников из 40 стран – Минск 12 сентября по-спортивному продолжил празднование Дня города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Я натерпелась сегодня, но я счастлива». Эмоции победителей Минского полумарафона смотрите здесь.
Яна Шипко, корреспондент:
Многие старались просто «выбежать» из своих личных рекордов, улучшить свои результаты. И это удалось. Мы встретили на дистанции и детей, и очень пожилых людей. Многие бежали семьями, с детства прививая детям любовь к спорту.
– Здравствуйте.
– Всей прямо всей семьей бежите?
– Да. Следом супруга.
– И сына даже взяли с собой?
– Естественно. Надо его приучать с малолетства. Он у нас еще в животике был, приезжал на Минский полумарафон прошлый. Позапрошлого года.
– С детства с родителями, везде побывает.
– Да, да.
– А как вообще настрой, как бежится, как трасса?
– Отлично. Пока отстаем чуть-чуть, запоздали, пока прособирались. Нет, главное – участие, согласен.
Сделать пробежку и скриншот. Как принять участие в Минском полумарафоне онлайн, читайте здесь.
Константин Самохвалов, участник:
Хорошая трасса. Я просто в позапрошлом году 21 бежал. Правда, без молодого. В целом тоже в этом году чуть-чуть с опозданием, но тоже хороший результат привезли. Круто всегда – бежишь и плачешь от организации, как тебя люди поддерживают. Круто. Спасибо.