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Помните семью, которая бежала Полумарафон-2021 с коляской? Вот что они рассказали на финише

12 сентября 2021 12:58
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Новости Беларуси. Минский полумарафон. На старт вышли 10 тысяч участников из 40 стран – Минск 12 сентября по-спортивному продолжил празднование Дня города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я натерпелась сегодня, но я счастлива». Эмоции победителей Минского полумарафона смотрите здесь.

Помните семью, которая бежала Полумарафон-2021 с коляской? Вот что они рассказали на финише-1

Яна Шипко, корреспондент:
Многие старались просто «выбежать» из своих личных рекордов, улучшить свои результаты. И это удалось. Мы встретили на дистанции и детей, и очень пожилых людей. Многие бежали семьями, с детства прививая детям любовь к спорту. 

Помните семью, которая бежала Полумарафон-2021 с коляской? Вот что они рассказали на финише-4

– Здравствуйте. 
– Всей прямо всей семьей бежите? 
– Да. Следом супруга. 
– И сына даже взяли с собой? 
– Естественно. Надо его приучать с малолетства. Он у нас еще в животике был, приезжал на Минский полумарафон прошлый. Позапрошлого года. 

Помните семью, которая бежала Полумарафон-2021 с коляской? Вот что они рассказали на финише-7

– С детства с родителями, везде побывает. 
­– Да, да. 
– А как вообще настрой, как бежится, как трасса? 
– Отлично. Пока отстаем чуть-чуть, запоздали, пока прособирались. Нет, главное – участие, согласен. 

Помните семью, которая бежала Полумарафон-2021 с коляской? Вот что они рассказали на финише-10

Сделать пробежку и скриншот. Как принять участие в Минском полумарафоне онлайн, читайте здесь.

Помните семью, которая бежала Полумарафон-2021 с коляской? Вот что они рассказали на финише-13

Константин Самохвалов, участник:
Хорошая трасса. Я просто в позапрошлом году 21 бежал. Правда, без молодого. В целом тоже в этом году чуть-чуть с опозданием, но тоже хороший результат привезли. Круто всегда – бежишь и плачешь от организации, как тебя люди поддерживают. Круто. Спасибо.

# Минский полумарафон # общество # Яна Шипко # Константин Самохвалов # Фотофакт

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