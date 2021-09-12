В Минске прошёл полумарафон-2021. Собрали самые яркие впечатления с мероприятия

Новости Беларуси. Минский полумарафон. На старт вышли 10 тысяч участников из 40 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже известны имена самых подготовленных к дистанции. Для них участие в забеге стало еще одним подарком ко дню рождения столицы. Минск 12 сентября по-спортивному продолжил празднование Дня города.

Яна Шипко, корреспондент:

Несмотря на то, что забег уже завершился, участники не спешили расходиться – фотографировались и общались. Напомню, в 2020 году его отменили из-за коронавируса.

На дистанции «в половинку», то есть 21 километр, все призовые места заняли украинцы. А победитель среди женщин на дистанции на 10,55 километров Ольга Каминская буквально вчера участвовала здесь же в соревнованиях лучших пожарных спасателей. Заняла четвертое место.