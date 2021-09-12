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В Минске прошёл полумарафон-2021. Собрали самые яркие впечатления с мероприятия

12 сентября 2021 12:57
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Новости Беларуси. Минский полумарафон. На старт вышли 10 тысяч участников из 40 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже известны имена самых подготовленных к дистанции. Для них участие в забеге стало еще одним подарком ко дню рождения столицы. Минск 12 сентября по-спортивному продолжил празднование Дня города.

В Минске прошёл полумарафон-2021. Собрали самые яркие впечатления с мероприятия-1

Яна Шипко, корреспондент:
Несмотря на то, что забег уже завершился, участники не спешили расходиться – фотографировались и общались. Напомню, в 2020 году его отменили из-за коронавируса.

На дистанции «в половинку», то есть 21 километр, все призовые места заняли украинцы. А победитель среди женщин на дистанции на 10,55 километров Ольга Каминская буквально вчера участвовала здесь же в соревнованиях лучших пожарных спасателей. Заняла четвертое место.

В Минске прошёл полумарафон-2021. Собрали самые яркие впечатления с мероприятия-4

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Яна Шипко: 
Прямая трансляция велась напротив Двора спорта. Участников ждали 12 музыкальных пит-стопов, площадки, где можно было попить и зарядиться хорошим настроением. Многие приняли участие в конкурсе костюмов – выходили на трассу в очень своеобразных луках. 

В Минске прошёл полумарафон-2021. Собрали самые яркие впечатления с мероприятия-7

Главное новшество 2021 года – онлайн-забег. Присоединиться к участникам Минского полумарафона могли все желающие из любой точки мира. 

Сделать пробежку и скриншот. Как принять участие в Минском полумарафоне онлайн, здесь рассказала организатор

Яна Шипко: 
Многие старались просто «выбежать» из своих личных рекордов, улучшить свои результаты. И это удалось. Мы встретили на дистанции и детей, и очень пожилых людей. Многие бежали семьями, с детства прививая детям любовь к спорту. 

Помните семью, которая бежала Полумарафон-2021 с коляской? Вот что они рассказали на финише.  

В Минске прошёл полумарафон-2021. Собрали самые яркие впечатления с мероприятия-10

Очень приятно, что этот праздник для любителей бега – не просто отметка, но и мотивация, чтобы совершенствоваться и бросать вызов себе.

# Минский полумарафон # общество # Яна Шипко # Фотофакт

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