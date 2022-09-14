С 1 октября в поликлиниках начнут делать прививки против гриппа

Новости Беларуси. В Минске с октября стартует вакцинация от гриппа, причем привиться от этого заболевания и поставить бустер от ковида по желанию можно в один день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас в столице от COVID-19 привито более миллиона 360 тысяч человек. В режиме онлайн доступна интерактивная карта, где пациент может выбрать удобное для него медучреждение или один из 39 пунктов вакцинации в общественных местах. Поликлиники готовы организовать выезды на предприятия города, а также принять коллективы в учреждениях здравоохранения.

Ирина Свороб, главный врач 32-й городской клинической поликлиники:

В настоящее время мы продолжаем вакцинацию от инфекции ковид, причем как первичную, так и бустерную вакцинацию. В поликлинике у нас первичную вакцинацию прошло около 86 % населения. И бустеризацию – 47 %.

Елена Богдан, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Сегодня пневмония в наших стационарах всего 4 %. От пика четвертой волны 2021 года. Хочу еще раз обратить внимание на важность вакцинации, на важность вакцинации детей, прежде всего. На важность бустеризации нашего населения. И самое главное, если у вас есть признаки респираторного заболевания, абсолютно не важно, ковид это или не ковид, пожалуйста, носите маску, не посещайте ваших бабушек, дедушек, лиц более старших возрастов.